Llama Torres Cofiño a una gran alianza opositora

El legislador lagunero señaló que, al interior de Acción Nacional, ya expuso la necesidad de ir en coalición con otros partidos políticos en las elecciones a diputados federales y gubernaturas.

Tras advertir que ninguna elección es sencilla, el diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño , llamó a una gran alianza opositora contra Morena en el 2027.

“No es rollo, eh, hay un enemigo que es Morena y sus aliados, y necesitamos unirnos para salvar a México”, espetó.

Torres Cofiño dijo que todas las fuerzas políticas se deben unir con la ciudadanía en una gran coalición par sacar del poder al Movimiento de Regeneración Nacional.

REGAÑO PRESIDENCIAL

Duro y a la cabeza, se lanzó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum contra el senador morenista, Luis Fernando Salazar, tras las amenazas vertidas por éste contra el periodista Enrique Acevedo.

Y es que, al clásico estilo del narco, Fernández Salazar advirtió al conductor del noticiero nocturno de Televisa que iban a ir por él por acusar a la senadora Julieta Ramírez de ser informante de EU.

La mandataria nacional, en la mañanera de ayer, condenó las amenazas de Luis Fernando contra Acevedo y se solidarizó con el periodista.

“La manera en que usó la red social y las frases que dijo contra el periodista no deben pasarse por alto, y puede estar de acuerdo o no con un periodista, pero jamás debe amenazarlo”, expuso.

Luis Fernando ya se disculpó públicamente con Acevedo, pero la presidenta no quiso dejar pasar el tema para fijar su postura oficial.

REALIDAD SE IMPONE

La ruindad del líder estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, ha sido marca personal registrada a lo largo de su intrincada y complicada carrera política.

Durante meses, Ricardo ha criticado el modelo de seguridad pública de Coahuila, el mismo que el pasado jueves ubicó a este estado como la entidad más segura del país, según el Inegi.

La encuesta del Inegi restregó en la cara del autodenominado Tigre que su campaña difamatoria difiere abismalmente con la percepción ciudadana que se siente segura en Coahuila.

A pesar de ello, Mejía Berdeja se refugia en una realidad alterna, se esconde en un mundo alterado y se niega a reconocer que su discurso alarmista es una estudiada y falsa pose política.

A menos, claro que quiera desmentir al Inegi...

NUEVA CIRUGÍA

Tras permanecer en terapia intensiva en observación médica, el diputado local Álvaro Moreira fue ayer de nuevo intervenido quirúrgicamente del corazón.

Colaboradores cercanos al político saltillense informaron que la cirugía estaba programada y que se decidió mantenerlo en terapia, luego de la primera intervención en espera de mejor evolución.

La diputada priista Edna Dávalos usó las redes sociales para desear una pronta recuperación de su amigo y compañero de bancada en el Congreso local.

MAL Y DE MALAS

Con tanto problema a cuestas, debido a la detención de su hermana Tania Flores y a su baja del Congreso local, el diputado en receso Tony Flores parecer ser que ya se olvidó de los negocios.