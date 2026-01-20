Jugar al turista

    Jugar al turista
    Donald Trump publicó una imagen creada con IA en el que aparece junto a Marco Rubio y J.D. Vance, plantando una bandera estadounidense junto a un cartel que dice “Groenlandia, territorio de EU. Foto: EFE/Red social Truth

Como en el juego del turista mundial caer en Groenlandia significa que tu avión o ficha ha sido “deportado”

Averiado. Todo el sistema de conducción oxigeno al cerebro colapsó. Al enviar la caprichosa misiva al primer ministro de Noruega, el funcionario número 47 responsable de la Casa Blanca provoca hilaridad.

Geopolítica al asecho. No me dieron el premio de la paz. Por supuesto después de bombardear siete naciones, apoyar el genocidio palestino en Gaza, la limpieza selectiva en Siria.

El regalazo de la ingeniera industrial María Corina Machado Parisca, del cuadro Nobel, de oro sólido.

Intercambio por souvenirs desechables del despacho oval en Washington, suena ridículo. Dando y dando pajaritos volando.

Seguramente todos los votantes del galardón en declive mueven la cabeza por el terrible error de diplomacia, lucha por los derechos humanos y pasar por alto a muchos geniales, maravillosos, congruentes como Greta Thunberg, la activista sueca que inspiró el movimiento global Fridays for Future.

Pedimos ahora a Gran Bretaña recompré las trece colonias americanas. Pagar en las nada devaluadas libras por los territorios. Rusia adquiera los títulos de propiedad de Alaska.

Francia libere con euros a Luisiana, lo equivalente a 15 estados actuales, incluyendo Arkansas, Misuri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska.

Mi México mi México, bendígale el señor, con el fabuloso peso nacional en plata, los terrenos cedidos de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, y partes de Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas.

Estados Unidos pagó a México 15 millones de dólares como compensación por los territorios. Suma La Mesilla, o Gadsden Purchase en EE. UU., donde abarca el actual sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México.

Estados Unidos pagó 10 millones de dólares por esta región, principalmente para la construcción de una ruta de ferrocarril transcontinental.

Sin olvidar a Texas independizado 1836 y fue anexado por Estados Unidos en 1845.

Esto conlleva las siguientes consecuencias:

Pérdida de Turnos: Debes quedarte en esa casilla durante tres turnos sin poder avanzar. Multa o Castigo: Para salir de Groenlandia, tienes dos opciones: Pagar una multa: Se paga una cantidad al banco (generalmente $50 o lo estipulado en la tarjeta de deportado) para salir inmediatamente o en el siguiente turno. Perder turnos: Quedarte inactivo durante tres vueltas.

Uso de Mensajes: Si tienes una tarjeta de “Mensaje” (o “WhatsApp”) que diga “reivindicación” o “salir de la cárcel/deportado”, puedes usarla para salir sin pagar. Aunque estés en Groenlandia (deportado), no te impide cobrar rentas si otros jugadores caen en tus propiedades, ni tampoco te impide negociar o vender propiedades a otros jugadores.

Tal vez eso, en la insípida mente criminal del inquilino del 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C., les remonte a los primeros traumas, bullying y acoso paternal o familiar en su niñez postergada y engrandecida hasta el octogenario sanguinario de su alma.

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

