¿Juicio político al ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño o perdón de sus pecados?

¿Les platico? ¡Arre! Miguel Bernardo Treviño de Hoyos se hartó de agraviar a los sampetrinos. Se llevó de encuentro el prestigio construido por SPGG durante más de medio siglo. Abrió las puertas a la corrupción, la impunidad, la delincuencia y el caos urbano. Acabó con el emprendedurismo de cientos de empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios y empresas, debido a la brutalidad con que Miguel atacó la calidad de vida y la fisonomía de un municipio que se distinguía precisamente por eso. Se burló de la autoridad en todos los niveles. Vilipendió la representatividad de presidentes de colonias que fueron atropellados por los abusos de poder y las venganzas de un ex alcalde que pasó a la historia como él quería, pero no por lo que él quería. Traicionó y “dejó morir” incluso a sus propios colaboradores, abandonándolos a su suerte cuando el peso de la ley cayó sobre los actos indebidos de una “administración” municipal que “estiró la liga” hasta romperla. Miguel mismo se ufanó muchas de eso, al citar ese ejemplo ante el asombro de vecinos que no podían creer semejante cinismo.

Ofendió la memoria de miles de habitantes de ese municipio e hizo alarde de poder ante la complacencia y pasividad de gobiernos estatales y federales. Su compadre Juan Pablo Murra Lascurain lo acoge en el Tec de Monterrey: Ahí se refugia del escarnio popular metido en aulas y oficinas de una institución tan prestigiada como el ITESM, dañando el legado de próceres de la industria que lo crearon para impulsar la educación y el desarrollo. Hasta los mismos alumnos lo repudian. Sus propios compañeros de cubículo lo evitan. Los padres y abuelos del estudiantado le reclaman en su cara el descaro de pararse en frente de un salón de clases a impartir sus doctas y alucinadas ponencias, buscando un reconocimiento que perdió en lo profesional, político, moral, personal y familiar.Incluso hasta sus mismos familiares le sacan la vuelta. Dañó apellidos, alcurnias y abolengos que creyeron en él.Se llevó entre las pezuñas esa marca, como alternativa política ante los partidos de oposición. Buscó la acogida y el arrope del MC, del PRI e incluso trató de congraciarse con el PAN, del cual su padre, Humberto Treviño Landois, es pieza emblemática de la vieja, aceda, obsoleta y alcanforada guardia. En pocas palabras: Es un apestado. A pesar de todo eso, pretende seguir su vida política. Quería ser gobernador, pero ahora se conformaría hasta con una humilde regiduría o cualquier otro cargo público que le tire el salvavidas del fuero. Tiene cuentas pendientes por todos lados. Se echó encima hasta a la burocracia municipal -a sus propios trabajadores- cuando se puso a despedir a mansalva a cientos, para acomodar a sus incondicionales. San Pedro Garza García es uno, antes y después de Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. La vida de los sampetrinos se divide antes y después de su gestión de seis laaaargos años. Bueno, pues ahora, señores diputados de la Honorable Comisión Anticorrupción en el H. Congreso del Estado de Nuevo León, tendrán ustedes la palabra este martes 14 de abril a las 2 de la tarde, cuando resuelvan sobre la petición de juicio político contra Miguel Bernardo Treviño de Hoyos.

Por orden de un juez federal, la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) les remitió una solicitud de juicio político contra este ex alcalde, por haber incumplido con la destitución de Javier de la Fuente, como secretario de Desarrollo Urbano de SPGG. Dicho documento fue recibido por el órgano legislativo estatal el 16 de mayo del año pasado. En julio de 2025, César Benjamín Castillo Álvarez y su esposa, Norma Leticia Berlanga, buscaban regularizar una casa de su propiedad en el fraccionamiento Las Calzadas, de SPGG. Pedían también que se diera cumplimiento a un fallo judicial que ordenó a de la Fuente concederles su derecho de audiencia.

El que fuera subordinado de Miguel desacató la orden, motivo por el cual el matrimonio sampetrino acudió al TJA, el cual resolvió que el ex alcalde debería separar de su cargo al mentado de la Fuente.

Como esa orden NO se cumplió, los propietarios de la citada casa pidieron a la autoridad judicial que se iniciara un juicio político contra el edil, para inhabilitarlo en su carrera como funcionario público, a pesar de sus alocadas aspiraciones, ya que anda rozando apenas la flor de la edad: 54 añitos.

Esa es la historia, distinguidos y apreciados diputados, Armida Serrato (PRI, presidenta de la Comisión Anticorrupción); Carlos Alberto de la Fuente Flores (PAN); Perla de los Angeles Villarreal Valdez (PRD); Sandra Elizbeth Pámanes Ortiz (MC); Fernando Aguirre Flores (PRI); Miguel Angel García Lechuga (PAN); Claudia Mayela Chapa Marmolejo (PVEM); Claudia Gabriela Caballero Chávez (PAN); Mario Alejandro Soto Esquer (PRI); Jesús Alberto Elizondo Salazar (MORENA); Grecia Benavides Flores (MORENA).

Tienen una oportunidad de oro para hacer lucir los colores de sus partidos y de pasada, cumplirle al electorado que los llevó a ocupar sus posiciones curules.

Por favor, no nos vayan a salir con una batea de babas. ¿Okay? Por si les sirve, aquí adjunto un fragmento del historial de cuentas pendientes de Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. Ahí se los encargamos. Cajón Desastre: - ¡¡¡MUCHO OJO!!! PORQUE HOY TAMBIÉN TOCA: luisgerardotreviñogarcia@gmail.com - ... alias EL DI-LA-PI-LA, garrapateó lo siguiente en su pared o maltrecha columna, sin signos de puntuación y plagada de horrores (más que errores), del jueves pasado: - (Hay algunos).. “que se hacen pasar por periodistas, con plataformas llenas de calumnias y mentiras en sus informaciones”. - Mis abogados sugieren no darme por aludido, pero como soy medio socarrón y me divierte hacerlo, lo hago y le respondo de esta manera a ese metiche naranjón bobalicón que burrocratea en la secretaría del Medio Ambiente, donde es estorbante de Samuel, que no ayudante: - No es mentira ni calumnia que eres un farsante ignorante y para muestra baste el botón del video que subiste a tu FB, donde “DI-LA-PI-LAS” tu ho-ho-ho coso y exiguo “conocimiento” de la lengua. - Te faltan... H...tamaños para mencionar los nombres de a quienes te refieres, y lo mismo le sucede al charolero ropavejero que se hace pasar como abogado sin serlo, Daniel Hinojosa: - En Grupo DETONA nos sobran... - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa de Garza y Gaza. - A ver si ahora que termina la Pascua, se nos aparece Sanjuana Martínez, y su séquito de larvas en celo que tienen casi tres meses amenazando con demandarnos. Aquí les esperamos, bien paraditos...

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