La caída de los dictadores

Ahora el mundo democrático, particularmente Europa, se regocija con la derrota de Viktor Orbán en Hungría este pasado domingo, el líder europeo más afín a la causa de Putin en Rusia y destructor del edificio democrático que le llevó al poder y portento de corrupción, como en México. Trump pretendió volverse factor en dicha elección y envió al vicepresidente Vance a hacer campaña; el voto popular le dio un revés. La oposición democrática liberal obtuvo más de 70% de los votos, igual que Edmundo González en Venezuela, con el apoyo total de Corina Machado y los suyos, aunque en Venezuela, ahora con el patrocinio de Trump, el chavismo sigue en el poder.

Los tiempos actuales registran el agotamiento del populismo como forma de gobierno, sin que signifique que lo que venga después sea virtuoso. El hecho de que esto ocurra mediante el sufragio plantea mejores posibilidades para el porvenir. Lo que ha ocurrido en Hungría y Venezuela en 2025 es aleccionador. No importan las condiciones adversas, las reglas a modo, la parcialidad del gobierno ni la condición facciosa del régimen: el voto se sobrepone. Ante el descontento por el mal gobierno y la corrupción desbordada, esa vía —la electoral— es suficiente para ganarle la partida al autócrata y eventualmente echarlo del poder. Lección para tener presente en México.

Hungría no es América Latina. Allá, Estados Unidos no es un factor relevante; el comercio de ese país representa apenas el 3% de sus exportaciones. Acá, la hegemonía económica norteamericana explica que la intervención de Trump intimide, seduzca o comprometa, incluso en países gobernados por proyectos políticos contrarios al mismo, caso de Petro en Colombia y de López Obrador/Sheinbaum en México.

¿Qué le espera a Trump y a su Partido Republicano en noviembre? Su derrota se anticipa y el rechazo ciudadano crece conforme se repiten pifias y excesos criminales, ejemplo: la guerra en Irán. Si la elección se celebrara en estos momentos, con certeza perdería la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado. En tales condiciones, su presidencia pasaría al acoso del juicio político en su contra, y la destitución implicaría no solo echarlo del poder, sino llevarlo a la justicia por la evidente corrupción y los explícitos crímenes de guerra en su segunda presidencia, y no solo en Irán.

¿Qué le espera al régimen obradorista? La debacle será semejante a la del PRI: lenta, progresiva y persistente. Iniciará en la elección intermedia de 2027; se juegan no solo cargos, sino también el prestigio del proyecto y el liderazgo de la presidenta Sheinbaum. Desde ahora se advierte accidentada la selección de candidatos y el saldo de la reforma política abortada, que deja fracturada a la coalición gobernante. El PT y el PVEM han puesto de manifiesto su desconfianza hacia el régimen y la presidenta Sheinbaum.

Deseable es que la caída del obradorismo se dé mediante la civilidad propia de las elecciones y no mediante la rebelión o el caos, que parece lejano, pero no se excluye por la gravedad de los problemas, el peso de las amenazas y por la torpeza manifiesta del régimen. Si hubiera un poco de sensibilidad, la Corte habría ratificado la inconstitucionalidad del bloqueo de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sin autorización judicial. También resulta evidente la impericia en la respuesta del régimen al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU: el gobierno se asume víctima, no los desaparecidos ni sus familias; se llena la boca con las acciones emprendidas, cuando los desaparecidos han crecido durante el obradorismo y todavía más en los últimos meses. Las unidades de técnica forense de las fiscalías de los estados, con la excepción de la de Coahuila, están en el abandono. Más de 70 mil restos humanos permanecen sin identificar.

El narcoestado estará en el centro del debate durante los comicios intermedios. Para algunos, el señalamiento es falso; para otros, un exceso, y algunos más lo consideran funcional al intervencionismo norteamericano. La realidad es que, durante el gobierno de López Obrador, el crimen organizado creció. La Secretaría de Marina fue señalada por la FGR como responsable del contrabando de combustibles, que tuvo como origen el financiamiento de campañas de Morena. Varios gobiernos estatales se definieron por la intervención del narco en las elecciones. Todo eso estará en la discusión pública.

Deseable que la debacle del obradorismo sea resultado del voto popular.