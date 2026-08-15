Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

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Saltillo
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    Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga
    Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera. ULISES MARTÍNEZ

El operador transportaba esmalte industrial hacia Puebla cuando perdió el control de la unidad en una curva del kilómetro 231

ARTEAGA, COAH.- La mañana de este sábado se registró la volcadura de un tráiler en el kilómetro 231 de la carretera federal 57, en el tramo de Los Chorros, en dirección de Saltillo hacia Matehuala.

Paramédicos de Capufe y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad mientras presuntamente circulaba a exceso de velocidad. El tráiler terminó recostado sobre el pavimento y derribó varias barreras de concreto del muro de contención.

El operador, quien se dirigía hacia Puebla, señaló que transportaba una carga de esmalte industrial y que el peso de la mercancía le ganó al tomar una curva, ocasionando que perdiera el control de la unidad.

$!Varias barreras de concreto quedaron derribadas tras la volcadura del tráiler en Los Chorros.
Varias barreras de concreto quedaron derribadas tras la volcadura del tráiler en Los Chorros. ULISES MARTÍNEZ

El trailero presentó algunos raspones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, de acuerdo con la información disponible en el lugar.

Elementos de la Guardia Nacional y personal de Capufe realizaron maniobras de abanderamiento para controlar el tráfico, mientras esperaban el arribo de las grúas que retirarían el vehículo de carga y permitirían liberar por completo la vialidad.

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