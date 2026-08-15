Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

ARTEAGA, COAH.- La mañana de este sábado se registró la volcadura de un tráiler en el kilómetro 231 de la carretera federal 57, en el tramo de Los Chorros, en dirección de Saltillo hacia Matehuala. Paramédicos de Capufe y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad mientras presuntamente circulaba a exceso de velocidad. El tráiler terminó recostado sobre el pavimento y derribó varias barreras de concreto del muro de contención. El operador, quien se dirigía hacia Puebla, señaló que transportaba una carga de esmalte industrial y que el peso de la mercancía le ganó al tomar una curva, ocasionando que perdiera el control de la unidad.