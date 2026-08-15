Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila

Por fortuna, el secretario de Desarrollo Rural estatal, Chuma Montemayor habilitó un registro manual a las asociaciones ganaderas para el sacrificio de animales.

El desperfecto en la plataforma digital de control sanitario de animales ocasionó el caos e impidió la matanza de millones de reses para consumo local y regional en las 32 entidades de la nación.

Una falla técnica en el sistema del Servicio Nacional de Sanidad paralizó los rastros locales en Coahuila, por al menos tres días al igual que los del resto del país.

Y así, cientos de cabezas de ganado que estaban varadas por la falla nacional en la Senasica, pudieron ser sacrificadas para su reparto en canal en carnicerías y tiendas de la entidad.

Hasta ayer, los rastros registraban manualmente en hojas de papel bond el origen del animal, nombre del rancho, nombre del productor, así como placas y vehículo en que llegó para su sacrificio.

Según el secretario de Desarrollo Rural, este fin de semana la plataforma digital del Servicio Nacional de Sanidad volverá a entrar en funcionamiento.

PEPE POR LA ALCALDÍA

En Monclova, el baile por la alcaldía entre Pepe Erives y Alfonso Almeraz ya parece telenovela, pero al parecer ya hubo definición.

Desde el Comité Ejecutivo Nacional llegó la indicación de que ambos platicaran y decidieran en común, lo que mejor conviniera.

Y según trascendió, el acuerdo fue que Almeraz se inscriba como aspirante a diputado federal y Pepe Erives participe por la alcaldía de Monclova.

Esa es la foto de hoy...

BAÑO SAUNA

Desde la risueña población de Nueva Rosita, Coahuila, políticos locales se comunicaron con De Buena Fuente para intentar explicar el fracaso del reciente evento del senador Gabriel Elizondo.

Tras reconocer que la Casa de la Cultura lució casi vacía, los amigos neorritenses lo atribuyeron al pleito que se trae el alcalde Óscar Ríos contra el titular de Mejora local, Ulises Cárdenas.

Señalaron también un frente de conflicto del edil de Nueva Rosita, con la presidenta del PRI local, a la que quitó el apoyo de 30 mil pesos mensuales para darlo al subsecretario Pancho Tobías.

Y por último, el lugar del evento fue una mala decisión de Óscar Ríos, pues la Casa de la Cultura carece de aire acondicionado y se convirtió en un baño sauna para los pocos asistentes.

Servidos señores, ahí está la aclaración...

LA PIÑATA DE ALITO

La nota de la semana en México es el anuncio de que autoridades de Estados Unidos cancelaron la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.