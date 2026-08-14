$!Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

El desierto, la muerte, la pobreza y la memoria son algunos de los temas que atraviesan la obra de Juan Rulfo, la cual se convirtió en la materia prima para la exposición colectiva “¿... no oyes ladrar a los cuadros?”, que se inauguró este jueves en la Taberna el Cerdo de Babel. La propuesta de los artistas Alejandro Cerecero, José Omar Rodríguez y Gustavo Adame llega como parte del espacio tradicionalmente reservado a Cerecero con motivo del 22 aniversario del restaurant-bar, y aprovecha el 40 aniversario luctuoso del autor de “Pedro Páramo” para establecer un diálogo con su legado literario.

“Desde el año Gustavo y Pepe me propusieron el tema e iniciando el 2026, cada quien en su taller, empezamos a trabajar en esta serie”, compartió Cerecero para VANGUARDIA, “y más que todo releyendo, además de investigar toda la bola de películas que hay a raíz de su obra”. El ejercicio permitió que cada artista interpretara a su modo, estilo y con los formatos que consideraran más pertinentes los distintos aspectos de la obra de Rulfo. En el caso de Alejandro, mantiene su característica forma de jugar con los elementos en las imágenes y los materiales, así como la yuxtaposición, el collage, la intervención.

“Yo tenía ya un par de trabajos, uno de ellos un retrato del autor [...] Me llamó también la atención el personaje de Susana San Juan, plasmada en una obra, pero posteriormente quería hacer algo más, así salió la instalación para la cual me basé en su relación con cuestiones de la biblia, de la historia clásica, griega”, compartió para VANGUARDIA, destacando la gran pieza que se encuentra en la primera sala. El artista también propuso un homenaje a la obra fotográfica de Rulfo, con una reinterpretación en la técnica de stencil de sus imágenes, la cual está montada en el muro posterior de la segunda planta.

Por su parte, Omar, quien trabaja con la pintura en formato pequeño, explicó que propuso representaciones de la atmósfera del universo rulfiano “llena de soledad, de muerte, de esperanza también y una dualidad entre el mundo real y ese mundo paranormal”. “A partir de esas sensaciones trato de realizar mi trabajo, casi en todas está implícito ese paisaje”, compartió sobre estas obras en acrílico —la primera ocasión que muestra esta técnica— donde predominan las escenas nocturnas y los elementos surreales.

Gustavo explicó que en las colaboraciones pasadas siempre se basaron a partir de textos de distintos escritores, pero ahora decidieron concentrarse en un solo autor. Su propuesta plástica explora algunas escenas particulares de los libros, como el final de “Pedro Páramo”. A pesar de la naturaleza semi-fragmentada de la muestra —cada artista trabajando por su cuenta con libertad curatorial y creativa—, la muestra se presenta unificada en los elementos que la inspiraron. La paleta de color desértica, las veladuras fantasmagóricas, la oscuridad subyacente y otros elementos unen a las obras de los tres artistas.

Esta es la cuarta ocasión que realizan una exposición en conjunto, siendo la primera “La rueda de las mentiras” que se inauguró en la Galería de la Facultad de Artes Plásticas de la UAdeC en 2018 y que posteriormente se exhibió también en el Cerdo de Babel. Y ahora buscan que esta muestra basada en Rulfo también llegue la galería universitaria.

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