Familiares, amigos de la infancia, compañeros de trabajo y vecinos se reunieron en Saltillo para dar el último adiós a Johan Jared, de 21 años de edad. El joven perdió la vida luego de resultar herido con un arma blanca en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Universidad Pueblo.

Las exequias incluyeron la velación en las capillas Latinoamericana, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde se ofició una misa en su memoria. Además, el cortejo fúnebre se trasladó a las calles de la colonia Rubén Jaramillo, donde la comunidad lo despidió entre música colombiana y muestras de afecto.

Habitantes del sector y allegados recordaron a Johan Jared como una persona tranquila, trabajadora y cercana a su familia, quien dejó a un hijo de cinco años. De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, los hechos en los que el joven perdió la vida estarían vinculados con su pareja sentimental. Por estos hechos fue detenida una mujer identificada como Azucena “N”, señalada como la presunta responsable del ataque.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias precisas en las que ocurrió la agresión. Mientras avanzan las indagatorias legales, la comunidad y la familia han manifestado su dolor y exigen justicia por la muerte del joven saltillense.os de primera necesidad para los adultos mayores.

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