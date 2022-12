Jamás he confiado en la lógica. Me parece muy ilógica. Así como el ajedrez sirve sólo para el ajedrez, la lógica sirve sólo para la lógica. En la vida, que es también bastante ilógica, no tiene ninguna aplicación. El sentido común sirve más que todos los silogismos juntos, así tengan nombres tan sonoros como barbara, celarent, darii, ferio, cesare, camestres, festino, baroco, etcétera, etcétera, ...