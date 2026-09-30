La cumbre de Trump con Xi, más para la galería que para el fondo

Por Stephen S. Roach, Project Syndicate.

NEW HAVEN- Con mucha pompa y poca sustancia, la tan esperada cumbre entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, resultó decepcionante. Quizá no tanto, ya que las expectativas eran, en general, bajas, y sin duda es mejor hablar algo que no hablar nada. Pero en las cuestiones clave, el comercio, la inteligencia artificial, Taiwán y el papel de China en dos escenarios bélicos, hubo pocos o ningún avance. En cambio, las florituras ceremoniales sustituyeron al fondo, dejando al descubierto que la cumbre no era más que otro proyecto vanidoso de Trump.

En materia de comercio, la prórroga de dos meses de la tregua actual, negociada inicialmente hace casi un año en Corea del Sur, resultó sorprendentemente breve, lo que implica que la incertidumbre arancelaria sigue siendo elevada. Los rumores previos a la cumbre apuntaban a una prórroga de entre 6 y 12 meses. Además, había expectativas de otra ronda de compras chinas de exportaciones agrícolas estadounidenses. En cambio, ambos países hicieron un anuncio conjunto tras la cumbre para reducir los aranceles sobre un total de 60 mil millones de dólares en productos “no sensibles”, entre los que se incluyen las importaciones estadounidenses de mantas eléctricas y trucos de magia, y las importaciones chinas de anguilas y emús.

En cuanto a la IA, el mayor reto al que se enfrenta la civilización, no hubo consenso. Las dos superpotencias se comprometieron a mantener un diálogo de estructura flexible y dejaron entrever la posibilidad de una “línea directa“ sin especificar para cuestiones de seguridad nacional relacionadas con la IA. Este logro mínimo está muy lejos del gran avance en materia de seguridad de la IA que muchos esperaban, especialmente tras el reciente incidente de piratería informática de Hugging Face y las noticias sobre otras intrusiones que han llevado a algunos expertos en IA a plantear temores sobre la extinción de la humanidad. El decepcionante resultado de la cumbre, que se limitó a hablar de boquilla sobre dichos riesgos, no es de extrañar, teniendo en cuenta que Trump ha redoblado su enfoque de no intervención en materia de regulación de la IA.

En cuanto a Taiwán, Xi intentó sacar partido de la ventaja que obtuvo tras la cumbre de Pekín celebrada en mayo, cuando Trump describió el paquete de armas estadounidense pendiente de 14 mil millones de dólares destinado a Taiwán como una “buena baza negociadora”. Teniendo en cuenta el compromiso normalmente firme de Estados Unidos con el armamento de Taiwán, la parte china consideró esto una concesión importante, sobre todo dado que el acuerdo ya contaba con la aprobación del Congreso. En su discurso de apertura de la cumbre de la semana pasada, Xi instó a Estados Unidos a «mantener la postura correcta de oponerse a la independencia de Taiwán». Pero hacerlo supondría un giro radical respecto a la «ambigüedad estratégica» que ha marcado durante mucho tiempo la estrategia estadounidense respecto a la soberanía taiwanesa.

Por último, el papel de China en las guerras de Ucrania e Irán escapó al escrutinio. Como compradora de alrededor del 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán y de aproximadamente el 50 % de las de Rusia, China es una de las principales financiadoras de los esfuerzos militares de ambos países. Una nueva ley otorga al presidente de EE. UU. amplias facultades para hacer frente a esta actividad mediante sanciones secundarias y aranceles a aquellos países, como China, que apoyan indirectamente guerras ilegales. Pero no cuentes con ello. Por miedo a estropear la imagen de la cumbre, Trump no hizo mención alguna a este tema político espinoso.

Al dedicar escasos esfuerzos a las cuestiones importantes, tanto en lo que respecta a la preparación del equipo como a las conversaciones bilaterales, Trump dejó dolorosamente claro lo que más le importaba: causar buena impresión a Xi y a su séquito. Irónicamente, mientras que la prensa china, sometida a un estricto control, transmitía con entusiasmo a su país los grandes éxitos de Xi en la cumbre, los medios de comunicación estadounidenses se vieron silenciados por la prohibición impuesta por Trump en la Casa Blanca a tres importantes medios de información, una impactante represión de la libertad de expresión.

Al igual que ocurrió en Pekín, Trump volvió a abandonar cualquier atisbo de protocolo con sus vergonzosas declaraciones de sincera admiración por las dotes de liderazgo de su “verdaderamente gran“ amigo. La hipérbole se vio adornada por demostraciones físicas del afecto de Trump. Las numerosas alfombras rojas harían sonrojar incluso a China, mientras que a la ostentosa cena de Estado con los «broligarcas» de las grandes tecnológicas solo le faltaba el grandioso escenario de un salón de baile al estilo chino.

Trump intentó compensarlo ofreciendo a Xi una visita personalizada a sus nuevos proyectos vanidosos en la Casa Blanca: el helipuerto de granito, las obras del salón de baile y su galería de retratos presidenciales anotados. Se vio a Xi en un raro momento de risa cuando llegó a la burda y despectiva descripción que hizo Trump del expresidente estadounidense Joe Biden como un “autopen”, lo que sugiere que ambos líderes podrían compartir más rasgos de personalidad de lo que se nos ha hecho creer.