La dignidad de la vida de los animales

La tendencia hacia el cuidado y la protección de los seres sintientes ha comenzado. Holanda es ahora el primer país del mundo en haber eliminado los perros de la calle. Decididos en la determinación, se ha logrado debido al establecimiento de campañas de esterilización a lo largo y ancho del territorio; y al impulso indispensable de una conciencia pública de la responsabilidad y el compromiso hacia las mascotas.

La aplicación de leyes contra el abandono de los animales, así como contra el abuso ha sido irrestrictamente clara y contundente. La ley castiga severamente a quienes los maltratan y/o abandonan.

La domesticación de los animales fue para el ser humano una forma de supervivencia. Favoreció la compañía que, al mismo tiempo, funcionó como escudo y protección. Ha pasado un larguísimo tiempo para que una parte importante de la sociedad los vea ya como seres sintientes.

Es indispensable considerarlos de esta manera para poder vigilar su protección. Por cuánto tiempo han sido prácticamente cazados de las calles para ser sacrificados en sitios infames. Por cuánto tiempo han sufrido en las propias casas donde se les debe respeto, atención y cuidados.

Nada peor que regalarlos como obsequios a los niños en Navidades, cumpleaños y fiestas especiales, si tanto padres como hijos se van a desentender de los pobres animales, confinados a la soledad: una falta de compañía que les hace la vida infeliz.

Saltillo empieza a formar parte de la tendencia hacia el cuidado de los animales en el aspecto legal. Hace unos días, el Ayuntamiento de Saltillo aprobó el Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes con multas de hasta 113 mil pesos para quienes los agredan.

Es un gran avance en beneficio de los animales, pues impone un freno a quienes los maltraten o abandonen. En nuestra ciudad, la problemática de animales en situación de calle es alarmante. Muchísimos son los que viven en condiciones deplorables, que circulan por toda la ciudad en busca de alimento y resguardo.

También existe mucho maltrato en las casas y abandonos. Al enfrentarse a los gastos que se generan, al percatarse de los cuidados que se necesitan, los dueños desertan y niegan al animal la posibilidad de tener una vida digna.

Y de esto va el reglamento que impone sanciones: de ofrecer a los animales la oportunidad de contar con una existencia digna, a la que son merecedores. Nuestra ciudad cuenta con muchas personas y organizaciones rescatistas. Es de esperarse que su inapreciable experiencia sea valorada por las autoridades para trabajar en conjunto en esta dinámica. Hay veterinarias que asimismo contribuyen de manera loable en ese bienestar, y algunas de ellas ya están en contacto con el propio Ayuntamiento de nuestra ciudad, favoreciendo la colaboración.

Las miradas de los animales son la forma más bella que tienen para mostrar su gratitud y la esperanza de una vida mejor. Muy bien por el Ayuntamiento, y a seguir adelante, pues es una obra de todos los días.

EMPAQUE URBANO: ESAS ALCANTARILLAS DE SALTILLO

Por alguna razón, pero es indudable que ha ocurrido, se dejó de prestar atención a alcantarillas de nuestra ciudad. Abundan las rejillas que se encuentran en pésimo estado, próximas a propiciar accidentes. En el centro histórico, Allende y Obregón son algunas de las calles que presentan esta problemática, cuya solución exige rapidez, pues el colapso parece inminente, además con un pavimento también en pésima condición. Los problemas no son menores.