¿La dirigencia magisterial nacional cumple con sus agremiados sin un interés subyacente?

Últimamente se ha percibido que el líder nacional del sindicato de maestros, Alfonso Cepeda Salas, ha dado muestras de tener un interés político subyacente, proclamando, como señuelo, que todos sus esfuerzos van encaminados a apoyar a sus agremiados. Sin embargo, es claro que una vez probado el poder quiere extenderlo por otros caminos en la búsqueda, según aires electorales, de un horizonte que quiere engarzar con la elección a la gubernatura en 2029, ofreciendo a cambio una cantidad importante de adeptos apoyando al partido Morena, como si su decisión se cumpliera en automático, sin tomar en cuenta si posee o no la experiencia para el puesto, pues este hecho debe basarse cualitativamente, no cuantitativamente. No se trata de números.

El interés, se ve, es acceder a la silla principal de Palacio de Gobierno con el apoyo de una cohorte de asociados cercanos, que siguiendo sus pasos establecerían una coraza estructural conformada en las primeras líneas de poder que soportaran las ventiscas. Poco importa si comulgan o no con la ideología de ese partido, sino que probarían las mieles que da ser parte del gobierno estatal.

La instrucción que esparcen los profesores está revestida de una esencia sagrada, que es la de dar luz a los estudiantes, una responsabilidad que refleja una actitud magnánima, generosa, que llevan desde sus entrañas. Como ciudadanos tienen la capacidad de saber por quién votar en una elección, no traten de desviarlos llevándolos por otros caminos. Ellos están definidos en su vocación, es su naturaleza, su estructura lo que los ha hecho transmitir ese sentimiento que al germinar hace mejores ciudadanos.

Suponemos que la misión primordial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el apoyo a los maestros y demás personal que coadyuva en el desarrollo de la educación y tareas correspondientes, al conseguir beneficios cuya extensión alcanza a sus familias, y no utilizarlos para despejar vías a sus dirigentes, cuya fama pública es la de vivir con privilegios de distinta índole, a diferencia de muchos de sus correligionarios, con salarios menores que en muchos casos representan ingresos que apenas solventan sus gastos. Es decir, los grandes beneficios generalmente recaen en los dirigentes, mientras que para el grueso de los docentes sus estipendios sirven para medio remediar sus problemas.

El trabajo del dirigente es arduo, nadie lo duda, y por más que tenga ayudantes es mucho el tiempo que se necesita para cumplir con las demandas de sus asociados, que seguramente son muchas, lo que indica que es difícil que les reste tiempo para navegar por otros caminos. Su preocupación, ahora, debe ser satisfacer las peticiones de sus agrupados, y no perder el tiempo en trabajos de proselitismo político.

Los beneficios por los que se debe luchar se traducen, por ejemplo, en una serie de mejoras laborales, como trabajar en planteles apropiados para la enseñanza, asimismo la obtención de incrementos salariales que convergen en bienestar emocional, una jubilación que les permita retirarse con la seguridad de vivir sin urgencias al lado de sus familias, procurarles más conocimientos de actualización mediante cursos, y dejar de lado las famosas juntas de consejo directivo, que dejan sin clases a los estudiantes algunos viernes, lo que se convierte en pérdida de tiempo. ¿Por qué no se investigan otras fechas para desarrollar esas juntas? En sábado, por ejemplo.

Profesor Cepeda: usted estudió para ejercer una carrera tan noble que no empata con la política. Además, existe una cantidad importante de electores que no somos estudiantes ni formamos parte de su sindicato aquí en Coahuila. Y de los agremiados que sí pertenecen a él, ¿tiene usted la seguridad de contar con su anuencia para integrarse a Morena? Contando, ¿cuántos votantes está ofreciendo usted a cambio de una posible candidatura a la gubernatura de Coahuila?

Se lo digo EN SERIO.

