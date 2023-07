‘La división del norte’, el bloque más competitivo de México

El nombre evoca las épocas de la Resolución Mexicana y el movimiento armado de Francisco Villa, pero bien pudiéramos utilizar el término para describir la dinámica económica que se vive actualmente en términos de la fuerza exportadora de la franja fronteriza del país.

El INEGI reportó el pasado viernes su informe Exportaciones trimestrales por entidad federativa, correspondiente al primer trimestre del año. En este se ubica a Coahuila en la segunda posición dentro del top 5 de los estados con mayores exportaciones. Nuestra entidad representa el 12.8% del total de las exportaciones nacionales.

En esa selecta lista, cabe precisar que hay cuatro estados del norte: Chihuahua (13.3%), Coahuila (12.8%), Nuevo León (10.4%) y Baja California (9.7%), seguidos por Guanajuato en la quinta posición con una participación del 6.2% del total. En conjunto aportan el 47.6% del total de envíos al exterior.

En un ejercicio por demás interesante, si incluimos sólo a los estados de la franja fronteriza, es decir, si sacamos de este grupo a Guanajuato e incorporamos a Sonora y Tamaulipas con participaciones de exportaciones del 5% y 6% respectivamente, observaríamos cómo la división del norte aportaría poco más del 57% del total de exportaciones de todo el territorio mexicano.

En la rama de fabricación de equipo de transporte, Coahuila se posiciona en el primer lugar con una participación porcentual del 22.2% del total, muy por encima de Guanajuato, que se ubica en la segunda posición con un 11% del total de las exportaciones nacionales en esta rama. Por otra parte, en el sector de fabricación de equipo eléctrico, nuestro estado se coloca en segundo lugar con un 12.9% del total, sólo detrás de Nuevo León con el 29.7%.

Dentro de las cinco entidades con mayor potencia exportadora, Nuevo León y Coahuila fueron las que registraron las tasas de crecimiento anuales más elevadas con 16.8% y 16.6% respectivamente, muy por encima de la variación del 7.3% a nivel nacional. Ello confirma que la tendencia se mantiene y que es de esperarse que esta situación se mantenga por un buen periodo.

Se quiera reconocer o no, la apertura comercial y en especial el tratado de libre comercio con América del Norte fueron detonantes de primer orden en el crecimiento y el papel económico preponderante que han tomado los estados del norte en el país. Resultaría no solamente ocioso, sino también una necedad, el negarse a visualizarlo bajo esa óptica. Desde luego, el reto seguirá mientras no seamos capaces de integrar al resto del país a esta dinámica modernizadora.

De esta forma, la división del norte se constituye en el bloque regional más competitivo y con mejores condiciones económicas del país. Varias lecciones deben de desprenderse de ello y replicar así las mejores prácticas. El caso de Guanajuato demuestra que no sólo es importante la posición geográfica, sino que también hay algo más.

Economista y catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC

@guillermo_garza