La final de la Copa del Mundo 2026 (La copa que no era nuestra)

Después de aquel trágico 5 de julio, los mexicanos seguimos viviendo la fiebre del Mundial. Dejamos guardada la playera de la Selección y empezamos a ponernos la de otros países. Durante días simpatizamos con los noruegos, con los ingleses –los mismos que nos habían dejado fuera– y hasta con selecciones que pocas veces despiertan afectos de este lado del mundo, como Suiza, Egipto o España. El único acuerdo parecía ser otro: nadie quería ver campeona a Argentina. El Mundial había sido hermoso, pero también incómodo. Conforme avanzaban los partidos, comenzó a instalarse la sensación de que la FIFA tenía un favorito. Penales que unos días sí eran y otros no, goles anulados, expulsiones que nunca llegaron. Todo eso forma parte del futbol y cualquiera que lo haya jugado sabe que el error arbitral existe desde antes que existieran las cámaras. Lo que realmente terminaba por cansarme era el cinismo con el que muchos argentinos celebraban cada victoria. Había partidos donde hasta ellos sabían que el arbitraje les había sonreído y, aun así, salían a burlarse del resto del mundo como si hubieran aplastado a todos dentro de la cancha. Poco a poco dejaron de ser una selección para convertirse en un sentimiento compartido: Argentina contra el mundo.

Cuando le conté todo eso a mi tío Catarino, ni se inmutó. —Así son ellos. Nunca ganan nada sin que alguien termine discutiéndolo. Ahí está la del setenta, la del ochenta y seis, la de Qatar... No te desgastes. Hay pleitos que empiezan antes del silbatazo inicial. No le respondí. Sabía que, cuando Catarino hablaba así, no esperaba convencer a nadie; simplemente dejaba la frase flotando para que uno hiciera con ella lo que quisiera. La final estaba lista. España de un lado, jugando como si cada pase hubiera sido ensayado desde hacía años. Argentina del otro, con esa mezcla de talento y picardía que tantas veces termina resolviendo partidos imposibles. —¡La pelota rueda y comienza la final de la Copa del Mundo 2026! La voz del comentarista llenó la sala. Mi tío no despegó los ojos de la televisión. Yo, en cambio, ya no tenía las mismas ganas de seguir viendo futbol. Mi abuela siempre decía que el odio era un sentimiento demasiado caro para guardarlo en el corazón, y como el mío estaba ocupado casi por completo por el futbol, preferí no alimentar ningún resentimiento. Decidí asomarme solamente a los momentos importantes, esos que uno reconoce sin necesidad de mirar la pantalla porque toda la narración cambia de tono. —¡Pánfilo! Ve por el refresco, que ya va a estar la comida. Desde la cocina llegaba el olor del picadillo que preparaba mi abuela, un picadillo capaz de hacerte olvidar cualquier derrota.

—Catarino, tú ve por las tortillas para que comamos con el refresco frío. —Sí, jefa... ya voy. Mi tío tomó la cartera y abrió la puerta. —¡¡¡Gooooool de España!!! Los dos nos detuvimos al mismo tiempo. —...Aunque esperen... algo no anda bien... el árbitro está revisando la jugada... Catarino dio media vuelta y volvió a sentarse. La repetición apareció una y otra vez en la pantalla. —No cuenta. El gol queda anulado. Seguimos cero por cero. Mi tío soltó una risa resignada. —¿Ves, Pánfilo? Te dije que esto estaba escrito para que Argentina ganara en penales. Ahora sí salió de la casa. No tardamos mucho en regresar. Antes de sentarnos a comer, volvimos a colocarnos frente a la televisión. Quedaban apenas unos minutos del tiempo extra y, aunque me había prometido no engancharme otra vez, cada vez que España se acercaba al área sentía que algo me empujaba a levantarme del sillón. —¡Vamos, España! —Cálmate, Pánfilo. Ni español eres. —Es como si lo fuera. Catarino me miró divertido. —¿Y eso por qué? —Porque tenemos sangre española. —Ellos nos quitaron todo, desde el oro hasta las costumbres. —Ya lo sé. Ya vimos esa historia en la escuela. Pero eso fue hace muchísimo. Ya no tiene caso vivir enojados por cosas que ni nos tocaron... sin resentimientos. Mi tío se quedó callado unos segundos. —Puede ser... pero tampoco hay nada más fregón que ser mexicano. —Sí, hombre. Vivir mal, batallar con el transporte, que falten medicinas... ser mexicano está bien chingón. —¡Pánfilo! —gritó mi abuela desde la cocina—. Aquí tengo jabón si quieres seguir diciendo macuarradas. Catarino se moría de risa. —Tu padre decía algo parecido. Aquello bastó para hacerme guardar silencio. —¿Mi papá? —Sí. Él siempre decía que ser mexicano debería considerarse una maravilla del mundo. Sentí un nudo en el estómago. —¿Y ese qué va a saber? Si se largó al gabacho. Seguro ya ni se acuerda de cómo es México. Catarino volteó a verme. —Precisamente por eso. Porque el que se va aprende a extrañarlo de otra manera. Mi tío casi nunca hablaba en serio de los años que pasó en Estados Unidos. Siempre inventaba historias. Que trabajó en una constructora enorme. Que regresó porque su mamá lo necesitaba. Que una novia le pidió volver. Mi abuela, en cambio, decía que había escuchado que alguna vez hasta durmió en la calle. Nunca supe cuál versión era real y nadie tenía el valor de preguntar. —Cuando llegamos, empezamos a comer hamburguesas, pollo frito, perritos calientes... y no pasaron ni dos semanas para que tu padre empezara a extrañar los frijoles, las tortillas y hasta el chile que tanto decía que le hacía daño. Se quedó mirando la televisión, aunque ya no parecía verla. —Había tardes en que salíamos del trabajo y me decía que quería regresarse. “¿Y qué vas a hacer allá?”, le preguntaba. Nunca me contestaba. Sentí ganas de decir muchas cosas. Que podía haber vuelto por mí. Que podía haber venido cuando murió mi madre. Que opciones nunca le faltaron. Pero no dije nada.

—Una vez un gringo quiso hacerse el gracioso con él. Le preguntó que, si México era tan bueno, por qué había tantos mexicanos viviendo fuera. Tu padre nomás se acomodó la gorra y le respondió: “Haz de cuenta que nosotros somos como las tortugas. Caminamos mucho, nos alejamos bastante, pero la casa siempre la llevamos encima. Nosotros sentimos México en el alma, no en la piel. Cuando vives lejos descubres que México nunca fue solamente una bandera. Empiezas a extrañar el olor de la comida, el ruido de la calle, los albures, las tienditas de la esquina, las caguamas banqueteras, las risas de los amigos, los abrazos de la familia. Uno se va buscando una oportunidad, sí... pero casi nunca es para uno. Es para los que se quedaron allá. Y mientras sigamos hablando como hablamos, riéndonos como nos reímos y aguantando como aguantamos, México sigue caminando con nosotros”. Catarino se quedó callado mirando el techo por unos segundos. —Éramos varios los que estábamos ahí. Cuando terminó de hablar, ninguno dijo una sola palabra. Ni siquiera el gringo. En ese instante la sala volvió a llenarse con la voz del comentarista. —¡¡¡Gooooool de España!!! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí es bueno! ¡No hay tiempo para más! ¡España es campeona del mundo!