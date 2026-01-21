La formación profesional de los jueces

El día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia y la Academia IDH llevarán a cabo el “Encuentro Internacional de Escuelas Judiciales” para reflexionar sobre los retos y desafíos del profesionalismo judicial en el contexto de las elecciones judiciales.

Después de la elección judicial en México, se han generado diferentes críticas por la falta de experiencia, preparación y conocimiento jurídico de algunas personas juzgadoras electas. La elección popular no implica una garantía de profesionalismo, mucho menos de capacidad judicial. Sólo es una forma de elegir un cargo.

La función judicial, por tanto, exige excelencia profesional. Formar jueces no es de un día para otro. Se necesita tiempo e ingresar a una escuela judicial que permita preparar a las personas para no improvisar la función judicial.

Justamente, este Encuentro Internacional, con la participación de juristas internacionales y nacionales, pretende conocer los diferentes modelos que en otros países de América y Europa se han desarrollado para formar jueces. Las escuelas judiciales son la garantía del profesionalismo.

En Coahuila, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó ya unos lineamientos para ir regulando la obligación de todos los funcionarios públicos judiciales de seguirse preparando y actualizando para asegurar su ingreso, permanencia y ascenso en la función judicial.

La Academia IDH, por su parte, hará una convocatoria para que cualquier interesado pueda ingresar a una especialidad de posgrado de alta formación judicial para actualizar y preparar a todos los funcionarios de la judicatura. Será nuestro curso inicial de un año que, a partir de un convenio que se suscriba con el Poder Judicial, permita asegurar el requisito del perfil idóneo que establece la Constitución de Coahuila.

Esta convocatoria no se limita a los funcionarios judiciales, también pueden aplicar los juristas que deseen en un futuro acceder a un cargo dentro del Poder Judicial.

PERFIL JUDICIAL IDÓNEO

La Constitución establece la garantía de un perfil profesional para ser juez. Es una garantía para la ciudadanía: tener jueces altamente preparados para desempeñar de manera adecuada el cargo.

No se debe improvisar. Están en juego los derechos más importantes de las personas. Un juez profesional es una garantía institucional de independencia judicial.

En las redes sociales del TSJC y de la AIDH tendrán toda la información para que puedan inscribirse a este curso para asegurar el profesionalismo de nuestros jueces.

