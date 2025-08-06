“La guerra de los mundos” y su versión deplorable

La novela de ciencia ficción “La guerra de los mundos”, original del británico H.G. Wells sobre el intento de invasión marciana al planeta Tierra, causó revuelo desde su publicación a finales del siglo XIX.

Uno de los primeros trabajos del género, que contaban a detalle el conflicto entre el género humano y una raza alienígena, fue adaptado por primera vez a un medio de comunicación masiva, en su caso la radio, originando un fenómeno de histeria colectiva que hizo historia en el año de 1938 en los Estados Unidos, cuando un joven dramaturgo de nombre Orson Welles (que presentaba radioteatros en forma semanal) se le ocurrió montarlo para transmitirse en vísperas de la Noche de Halloween de una forma tan realista que muchos de los oyentes, sobre todo quienes comenzaron a escucharlo después de empezado, creyeron que estaba ocurriendo en la vida real.

El impacto que logró Welles a nivel masivo no pasó inadvertido para Hollywood puesto que si ese joven actor y escritor había sido capaz de causar tal revuelo a través de un medio meramente auditivo, se le ofrecieron todas las herramientas y los dineros necesarios para que tuviera toda la libertad creativa para la que sería su ópera prima como director de cine, pero para sorpresa de sus nuevos mecenas en lugar de ofrecerles la versión audiovisual de “La guerra de los mundos” quien a partir de entonces se convertiría en “el niño terrible” de la Meca del Cine concibió su obra maestra “El Ciudadano Kane” (1941) haciendo su propia historia.

Pero volviendo a “La guerra de los mundos”, “el gusanito” por llevarla a la pantalla grande seguía latente hacia mediados del siglo XX, y en medio de”la cacería de brujas” por creadores a quienes se consideraba comunistas que catapultó el género de ciencia ficción por las alegorías y metáforas que podían utilizarse en ese contexto social y político, la versión de 1953 del director Byron Haskin no solo fue parte de esa colección de clásicos sino que, teniendo antecedentes Haskin en la creación de efectos especiales para el cine la cinta fuera merecedora del Oscar en esa categoría en su año.

Tuvieron qué pasar otros 50 años para que otro genio del cine como Steven Spielberg, basándose en un guión de David Koepp (“Parque Jurásico”), estrenó una no menos sorprendente adaptación de “La guerra de los mundos” en 2005, su segunda mancuerna con el actor Tom Cruise, luego de una no menos exitosa cinta del género como “Minority Report: Sentencia Previa” (2002), dentro de un espectáculo audiovisual que no solo le dio nominaciones al Oscar a los Mejores Efectos Especiales de su año sino también a la Mejor Edición de Sonido así como de Mezcla de Sonido.

Justo dos décadas después de aquel logro, y cuando la esencia original de la novela de Wells no podía tener una adaptación más oportuna teniendo en cuenta que surgió como una crítica al imperialismo y los miedos de la era victoriana, Prime Video estrena la versión 2025 la versión más desechable de “La guerra de los mundos”, ópera prima de otro experto en efectos especiales como Rich Lee (“Minority Report”) pero que ni le llega a los talones al del talento del mencionado Haskin, al estrenar directo en streaming la versión más deplorable de la historia en un comercialote de Amazon para el gusto del oligarca Jeff Bezos con Ice Cube haciendo más caras que en “Friday”.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo