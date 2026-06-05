La incertidumbre es una constante; tu parálisis es una elección

Esta semana vivimos la primera edición presencial de nuestra iniciativa Strategy Shots, donde reunimos a empresarios y líderes comerciales para debatir un tema crucial: Decisiones que hacen crecer. Al preguntar a la audiencia cuál era su principal barrera para el crecimiento, la respuesta ganadora fue contundente con un 23.5 por ciento: la incertidumbre y el entorno económico.

Frente a esto, les recordé que la incertidumbre es como la emoción para las personas: sentirla no es opcional, pero lo que decides hacer con ella sí lo es. Hace más de 100 mil años, el ser humano no se convirtió en la especie dominante por ser la más fuerte, sino por su capacidad de evolucionar y adaptarse. En los negocios, la regla es exactamente la misma. Escuchando a nuestros excelentes panelistas –Dámaso Ortiz, Pedro Salazar y Ricardo Rodríguez–, extraje tres lecciones tácticas para que la incertidumbre deje de ser una excusa:

1. SOLTAR SUPOSICIONES Y CUIDAR LA CASA (PEDRO SALAZAR)

Pedro confesó que la conversación que más postergaron en su empresa fue, precisamente, con sus clientes actuales. Estaban tan obsesionados con captar usuarios nuevos que descuidaron a los que ya tenían. Pedro reconoció el error: “Lo que más nos costó trabajo fue soltar nuestras propias suposiciones”. Tuvieron que hacer un diagnóstico profundo, salir al mercado y escuchar.

¿El resultado? Descubrieron que el enfoque debía ser de adentro hacia afuera. Al pulir el servicio y mantener contentos a sus socios actuales, los transformaron en promotores de la marca. Pedro demostró que cuidar la casa por dentro multiplica el crecimiento de forma orgánica.