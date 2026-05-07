¿Te estás retirando o te estás rindiendo? La verdad sobre el valor después de los 60

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Opinión
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Envejecemos cuando nuestra propia mente nos convence de que ya no tenemos algo por aportar

Caminando esta mañana, me di cuenta de que lo hacía como viejito: pasos cortos, hombros caídos, la mirada en el suelo. Corregí la postura de inmediato: enderecé la espalda y recuperé el paso firme. Entendí que la vejez es, ante todo, una rendición mental. Si permito esa postura, el envejecimiento será una profecía autocumplida con implicaciones físicas e intelectuales.

Llegar a los 60 años trae una trampa socialmente aceptada: la idea de que es momento de “bajar el ritmo”. Pero si decides lo contrario, la estrategia está de tu lado para diseñar la etapa más rentable y trascendente de tu vida.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-ferrari-en-terraceria-EC20224761

Si tu Sistema de Activación Reticular Ascendente (filtro cerebral que decide qué observar, artículo S.A.R.A.) se programa para la “jubilación”, filtra tu realidad para que sólo veas cansancio o pérdida de facultades. En 1979, la profesora de Harvard Ellen Langer demostró que ancianos que recrearon su vida de 20 años atrás (ropa, música, muebles, etcétera) mejoraron físicamente en flexibilidad y visión en sólo una semana. Envejecemos cuando nuestra propia mente nos convence de que ya no tenemos algo por aportar.

Bajo la Teoría del Ciclo Infinito de Ventas de Salexperts, hemos sostenido que tu valor en el mercado se divide en dos componentes críticos: tu CGP (Ciclo de Generación de Producto) –el proceso continuo de renovación de tu oferta: lo que sabes– y tu CCO (Ciclo de Comercialización) –lo que realizas para impactar al mercado con tu oferta: lo que haces con lo que sabes–.

A los 60 años, el peligro real es que tu CGP, ahora en su punto más alto, se detenga por rendición o arrogancia; y que tu CCO, ahora con menos energía, siga intentando lo mismo. Tu valor no decae por la edad, sino cuando el ciclo infinito de ventas de tu propio “yo” se detiene.

En economía, lo que es escaso es caro. Un joven de 30 años tiene energía (un commodity), pero tú tienes reconocimiento de patrones (un activo de lujo). La historia demuestra que el éxito a esta edad no ocurre “a pesar” de los años, sino gracias a ellos:

Ray Kroc: A los 59 años compró McDonald’s. No fue suerte; su síntesis de 30 años observando fracasos le permitió visualizar el modelo de franquicias que un joven habría ignorado.

Nelson Mandela: A los 75 años fue presidente. Su templanza, para no cobrar facturas pendientes, salvó al país. Anteponer el legado al impulso sólo se adquiere cuando el ego ya no necesita ser alimentado.

Yuichiro Miura: Coronó el Everest a los 80 años. Miura es la evidencia de que la vejez tiene un componente importante de estado mental.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-biologia-del-rechazo-ventas-avanzadas-NB19907028

A los 60, tu capacidad de éxito (CCO con Intensidad y CGP con Conocimiento) evoluciona hacia la trascendencia:

CCO: Ya no es volumen de trabajo, es precisión quirúrgica. Tu red de contactos hace que una llamada tuya resuelva lo que a otros les toma meses.

CGP: Estás en el pico de tu sabiduría. Ves la película completa y tu valor es saber decidir el rumbo.

El Ciclo Infinito (la unión de los dos ciclos CGP y CCO): Ambos van dirigidos a nuevos rumbos, donde tu negocio ya no es sólo facturar; es fabricar líderes. Si antes te guiaban las metas, hoy lo hace TU LEGADO.

CONCLUSIÓN

A los 60 años tienes el capital intelectual, visión, experiencia y red de contactos más valioso de tu historia. No te retires mentalmente antes de tiempo.

¿Vas a sentarte a ver cómo se deprecia tu activo o vas a ejecutar la estrategia más trascendente de tu vida?

Endereza la espalda. Camina erguido. Crece o muere.

www.salexperts.com

Facebook: @Salexperts, @ACAldrete

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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