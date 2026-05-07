¿Te estás retirando o te estás rindiendo? La verdad sobre el valor después de los 60

Llegar a los 60 años trae una trampa socialmente aceptada: la idea de que es momento de “bajar el ritmo”. Pero si decides lo contrario, la estrategia está de tu lado para diseñar la etapa más rentable y trascendente de tu vida.

Caminando esta mañana, me di cuenta de que lo hacía como viejito: pasos cortos, hombros caídos, la mirada en el suelo. Corregí la postura de inmediato: enderecé la espalda y recuperé el paso firme. Entendí que la vejez es, ante todo, una rendición mental. Si permito esa postura, el envejecimiento será una profecía autocumplida con implicaciones físicas e intelectuales.

Si tu Sistema de Activación Reticular Ascendente (filtro cerebral que decide qué observar, artículo S.A.R.A.) se programa para la “jubilación”, filtra tu realidad para que sólo veas cansancio o pérdida de facultades. En 1979, la profesora de Harvard Ellen Langer demostró que ancianos que recrearon su vida de 20 años atrás (ropa, música, muebles, etcétera) mejoraron físicamente en flexibilidad y visión en sólo una semana. Envejecemos cuando nuestra propia mente nos convence de que ya no tenemos algo por aportar.

Bajo la Teoría del Ciclo Infinito de Ventas de Salexperts, hemos sostenido que tu valor en el mercado se divide en dos componentes críticos: tu CGP (Ciclo de Generación de Producto) –el proceso continuo de renovación de tu oferta: lo que sabes– y tu CCO (Ciclo de Comercialización) –lo que realizas para impactar al mercado con tu oferta: lo que haces con lo que sabes–.

A los 60 años, el peligro real es que tu CGP, ahora en su punto más alto, se detenga por rendición o arrogancia; y que tu CCO, ahora con menos energía, siga intentando lo mismo. Tu valor no decae por la edad, sino cuando el ciclo infinito de ventas de tu propio “yo” se detiene.

En economía, lo que es escaso es caro. Un joven de 30 años tiene energía (un commodity), pero tú tienes reconocimiento de patrones (un activo de lujo). La historia demuestra que el éxito a esta edad no ocurre “a pesar” de los años, sino gracias a ellos:

Ray Kroc: A los 59 años compró McDonald’s. No fue suerte; su síntesis de 30 años observando fracasos le permitió visualizar el modelo de franquicias que un joven habría ignorado.

Nelson Mandela: A los 75 años fue presidente. Su templanza, para no cobrar facturas pendientes, salvó al país. Anteponer el legado al impulso sólo se adquiere cuando el ego ya no necesita ser alimentado.

Yuichiro Miura: Coronó el Everest a los 80 años. Miura es la evidencia de que la vejez tiene un componente importante de estado mental.