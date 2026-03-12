La Injusticia Divina: El refugio de nuestro ego

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 12 marzo 2026
    La Injusticia Divina: El refugio de nuestro ego
    FREEPIK

Atribuir nuestros fallos a un ‘plan divino’ o a la ‘mala suerte’ es el refugio de quienes no quieren auditar su propio desempeño

Hace 8 años, fui con mi esposa y tres hijos a pasar Año Nuevo en Zacatecas. Rentamos un departamento en Airbnb y planeamos algunas actividades tipo integración. En un ejercicio muy emotivo, mi esposa llevó agua de mar y nos puso en círculo. Cada quien debía verter un poco de ésta en la cabeza de quien estaba a su derecha y, al mismo tiempo, hacerle un buen deseo. A mi izquierda estaba mi hijo Marcelo y me dijo: “Papá, espero que te vaya tan bien como te lo mereces, trabajas mucho”. Lo miré a los ojos agradeciendo y, a la vez, estando de acuerdo con él. Esa escena me dejó impactado hasta la fecha.

En esa situación, el camino que tomé entonces –y muy probablemente en algún momento tú lo has hecho también– fue cuestionarme: ¿por qué la vida/Dios/destino/universo ha sido injusto conmigo, que no merezco más?

TE PUEDE INTERESAR: Cerrar al 2% no es mala suerte

Ahora, después de 8 años, me doy cuenta de que tenía lo que me merecía, sólo que me faltaba merecer más. Haciendo un análisis en retrospectiva, encuentro que pude haberlo hecho mucho mejor en varios temas, tanto en mi empresa como en mi vida personal. Así que sí, en ese entonces tenía lo que me merecía, igual que hoy.

Este aprendizaje en cabeza propia, sumado a lo que he visto en 22 años como consultor, me obliga a ser directo: todos tenemos, aproximadamente, lo que nos merecemos. Y lo digo con profundo respeto hacia quienes enfrentan tragedias, enfermedades inevitables o desigualdades extremas que sólo Dios decide. Este artículo no es para ellos; es para quienes nacimos sanos y en condiciones de competir. En la mayoría de los casos, nuestra vida es una consecuencia acumulada de nuestras decisiones.

La “injusticia” suele ser un espejismo psicológico. El psicólogo Aaron Kay demostró en sus investigaciones sobre la “Compensación de Control” que, cuando los seres humanos enfrentamos el fracaso o la falta de resultados, nuestro cerebro activa un mecanismo de defensa: atribuir el caos a un “Orden Superior”.

El experimento reveló que es más reconfortante creer que “Dios tiene un plan” o que “el universo conspira” antes que admitir que no tenemos el control de nuestra ejecución. Usamos la fe como una muleta para proteger el ego; si el culpable es el destino, yo no tengo que cambiar nada.

Si no te gusta lo que tienes, no le reclames al destino, reclámate a ti mismo. Revisa, para cada aspecto de tu vida, empresarial o personal, estos tres factores obtenidos del modelo de ejecución Salexperts:

1) Intensidad (#). ¿Estás haciendo el suficiente esfuerzo en cantidad y calidad dirigido a conseguir lo que te propones? ¿Estás cuidando tu cuerpo con alimentación sana y ejercicio? ¿Te estás relacionando con las personas correctas para acompañarte en tu camino?

2) Conocimiento (%). ¿Estás aprendiendo cosas nuevas para encontrar mejores maneras de cumplir tus metas como empresario, padre, pareja, persona o amigo?

3) Estrategia ($). ¿Estás intentando cosas importantes para tu meta o sigues en la zona de confort? Si logras tu meta, ¿será un mundo mejor? ¿Estás verdaderamente desarrollando tu máximo potencial?

TE PUEDE INTERESAR: De nada sirve cazar si nadie cuida el granero

Atribuir nuestros fallos a un “plan divino” o a la “mala suerte” es el refugio de quienes no quieren auditar su propio desempeño. Es más cómodo declararse víctima de una injusticia cósmica que responsable de una estrategia o ejecución insuficiente. Pero la realidad es neutra: no te castiga ni te premia, simplemente te devuelve el fruto de lo que has sembrado con tus acciones y omisiones.

En vez de reclamarle a Dios, reclámate a ti mismo. Tu problema se puede arreglar auditando tu intensidad, conocimiento y estrategia.

¿Qué vas a empezar a merecer hoy?

www.salexperts.com

Facebook: @Salexperts, @ACAldrete

LinkedIn: Alberto Cárdenas Aldrete

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Disculpas
Opinión
Vida

Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La vacunación temprana es la estrategia más efectiva para prevenir la infección.

Vacunación temprana, clave para prevenir el VPH: Sector Salud en Coahuila
La reunión, de carácter regional, sirvió para analizar los avances que cada estado lleva de cara a los comicios 2026.

Revisa INE avances del proceso electoral en Coahuila; se reúne con vocalías de Nuevo León y Tamaulipas
La zona amaneció con sellos de clausura colocados por las autoridades.

Clausuran juegos de la Alameda Zaragoza tras accidente en las ‘tazas locas’
Autoridades de Salud tomaron muestras para determinar si la muerte de una menor en Torreón fue causada por rickettsia.

Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días
Autoridades del Tecnológico de Saltillo anunciaron una jornada de pláticas para informar a la comunidad sobre ética institucional y mecanismos de prevención.

Tecnológico de Saltillo realizará pláticas sobre ética y prevención de acoso
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo