$!La justicia envasada

¿Les platico? ¡Arre! 1.- - Tengo meses diciéndoles que no habrá juicio político contra el gobernador Samuel García. - Pero ahí siguen, arando en piedra los ilusos empedernidos. - Y ya ven lo que recién se confirmó: Un simple Amparo lo libró de las pezuñas de los inútiles legisladores de pacotilla que tanta alharaca hicieron al respecto. - Así tal cual lo dije sin tener que leer el Oráculo de Delfos, que no se ocupa para nada en estos casos, porque solo se trata de analizar, desmenuzar y deshebrar los hilos de los hechos. 2.- - La Auditoría Superior de la Federación cambió de manos, pero no de amos. - Se fue David Colmenares Páramo, quien llegó a ese cargo en 2018 (el año de la asunción al poder de AMLO) y le sustituye Aureliano Hernández Palacios Cardiel para el periodo 2026-2034, en el apogeo de Claudia Sheinbaum. - Nada relevante sucedió en materia de fiscalización de los dineros del contribuyente durante la gestión del Dr. David. Uno de sus últimos actos fue recibir el “doctorado honoris causa” de la UANL.

- El organismo que presidió durante ocho años sesionó en casi todos los Estados del País, avalando con su presencia y la de sus cortesanos, el dispendio de los recursos del erario por parte de gobernadores de la calaña del ex presidiario, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador verde de SLP que no se harta de poder y quiere heredárselo a su esposa, Ruth González Silva. - ¿Qué se puede esperar de Aureliano, el flamante Auditor Superior de la Federación? Nada diferente a lo de su antecesor, porque llegó a esa dependencia el mismo año en que López Obrador tomó las riendas del máximo órgano fiscalizador, que rinde cuentas a un Congreso de la Unión dominado por el partido en el poder, o sea, por Morena. 3.- - En reciente viaje a NYC conocimos a un policía de esa ciudad que se animó a platicarnos la injusticia que sufren en el “país de la democracia”, muchos deudos de quienes murieron en el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001.

- Nos permitió publicar su fotografía pero no su nombre y se animó a hablar del asunto porque resulta que entre los afectados se cuentan al menos 100 familias de policías y bomberos que murieron al intentar rescatar a los heridos en dicho atentado. - La justicia en Estados Unidos corre tan lenta y tortuosamente como en México y muchos otros países, señalados por el gobierno de Trump como opresores de la libertad, la democracia y la seguridad. - Los hilos que la mueven son los mismos en todos lados: El poder, los contactos, las relaciones, los afanes políticos y el afán de riqueza. 4.- - En estos días se hizo pública la primera visita en 4 años, de los Duques de Sussex a Inglaterra. - El Príncipe Harry y su esposa, la ex actriz Meghan Markle (serie “Suits” o “La Ley de los Audaces”, en México), están distanciados de la familia real británica y viven desde el año 2020 en Santa Bárbara, California. - El pasado martes, el Tribunal Superior de Justicia en Londres rechazó la demanda del hijo menor del Rey Charles, contra el propietario del periódico Daily Mail, por vulnerar su vida privada y la de su familia.

- El mismo padre del príncipe calificó la acción legal emprendida por Harry como “misión suicida”. - Ahora, el hijo del monarca enfrentará una audiencia judicial el 29 y 30 de este julio, en la que podría ser obligado a pagar cuantiosos costos legales. Esa es la justicia en todos lados. Cajón Desastre: A propósito del tema de hoy, les comparto estos versos del poeta nicaragüense, Rubén Darío: Lo fatal: Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto.

y el temor de haber sido y un futuro terror... Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ¡ni de dónde venimos!... Que tengan hoy un plácido domingo, todos ustedes y en especial los abogados, porque hoy es su Día.

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