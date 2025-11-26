“La noche eterna del Baby-O” y otros documentales

Esta semana se cumplió con exactitud un mes en el que las plataformas de streaming estrenaron documentales de diferentes temáticas y países de los cuales recomendaremos a continuación algunos de los mejores:

“STILLER Y MEARA: NADA SE HA PERDIDO” (APPLE TV): Estrenado el pasado 24 de octubre y recién nominado a los Premios de la Crítica 2025, este documental dirigido por el también actor Ben Stiller, nos da la oportunidad de conocer a través de filmaciones y grabaciones familiares a sus padres, Jerry Stiller y Anne Meara, quienes alcanzaron la cima de la fama al participar como dueto cómico en el legendario show televisivo de Ed Sullivan en los Estados Unidos, cómo combinaron esa faceta artística con la personal como padres de Ben y su hermana mayor Anne y la influencias que en ambos ámbitos les dio a sus respectivas vidas personales y profesionales.

“AILEEN: LA REINA DE LAS ASESINAS EN SERIE” (NETFLIX): El pasado 30 de octubre fue esta otra plataforma de streaming la que estrenó este trabajo que, bajo la dirección de la documentalista Emily Turner, rescata una serie de testimonios frente a cámara que obtuvo de la tristemente célebre asesina en serie norteamericana Aileen Wuornos, quien en la década de los 90 fue sentenciada a muerte por haber asesinado a 7 hombres mientras trabajaba como prostituta en el estado de Florida, alegando defensa propia a consecuencia de una violación y que fue base de la biopic “Monstruo: Asesina en Serie” que dio el Oscar a Charlize Theron.

“SOY EDDIE” (NETFLIX): El 12 de noviembre se estrenó este documental, apenas unos días antes del anuncio oficial de que el actor y comediante nominado al Oscar, Eddie Murphy, recibirá el prestigiado reconocimiento por su trayectoria artística del Instituto Americano del Cine (AFI) en abril del próximo año, gracias a sus poco más de 40 años de actividad ininterrumpida desde su incursión en la pantalla chica como parte del elenco del programa “Saturday Night Live” hasta hacer historia como el primer actor de color en ser de los más taquilleros de Hollywood, lo cual refleja este trabajo dirigido por Angus Well (“Temple of Film”).

“LA NOCHE ETERNA DEL BABY-O” (VIX): Un mes después de su estreno mundial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia se estrena este documental de la autoría de Emilio Maillé (“El Buñuel Mexicano”) el cual, aunque omite una parte importante del puerto de Acapulco como su Reseña de Cine, nos comparte a través de varios de sus protagonistas la historia de esta icónica discoteca bautizada a partir de una canción de Dean Martin; fue inaugurada por Alice Cooper y Silvia Pinal y tuvo su mayor esplendor en las últimas décadas del siglo XX con presencias destacadas del cine, la música y la política, contrastando con la realidad de afuera.

