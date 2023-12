La nueva frontera: los retos económicos de la Región Sureste de Coahuila

A finales de los 70’s, el entonces gobernador Óscar Flores Tapia realizó un intenso cabildeo para que se instalaran en la Región Sureste de Coahuila plantas automotrices de General Motors y Chrysler, y para ello, puso a su disposición la infraestructura y los servicios requeridos, incluso se comentó -como leyenda urbana-, que estando a punto de cerrar el trato con GM, sus directivos señalaron al mandatario que no se quedarían aquí.

El motivo: el dueño de terreno que les interesaba no estaba dispuesto a vender, a lo que Flores Tapia reaccionó como un sheriff del viejo oeste: habló con el propietario para decirle que si al límite del tiempo fijado, no vendía, entonces el gobierno confiscaría el inmueble por causa de utilidad pública y se le pagaría conforme al valor catastral. Ante tales argumentos, el negocio se cerró.

Años después me topé con el ex gobernador en el aeropuerto de Ramos Arizpe, me acerqué a saludarlo y manifestarle que había sido un buen gobernante, pero que se le criticaba la forma autoritaria con que ejerció el poder. Se hizo un silencio, me clavó la mirada y con voz pausada me respondió: no había otra forma de hacerlo.

El resultado de su gestión lo conocemos: la conformación del Complejo Automotriz de Ramos Arizpe, con lo cual Coahuila se posicionó como una plataforma exportadora de gran importancia, y de paso, sin haber estudiado economía, sepultó el modelo de sustitución de importaciones, prevaleciente en ese tiempo, mediante el cual, se producían en México los bienes que adquiríamos en el exterior, y cuyo emblema en la región era el Grupo Industrial Saltillo, el GIS.

Con el tiempo aquella decisión tuvo efectos expansivos hacia Derramadero, influyendo para que nuestro estado sea el segundo exportador del país, sólo superado por el de Chihuahua, teniendo éste como principal producto de exportación las computadoras.

¿Cuál pudiera ser la nueva frontera para la Región Sureste de Coahuila? En mi opinión veo factibles dos opciones, sin que sean las únicas. La primera, sería profundizar en la industria automotriz, incursionando en las áreas de diseño, innovación y logística, instalando los centros de investigación respectivos, sin descartar alianzas con los ya establecidos como los del CINVESTAV y el CIQA, por mencionar dos ejemplos.

La segunda más ambiciosa, consiste en establecer como núcleo motor del desarrollo regional las industrias de desarrollo de software y de telecomunicaciones, que son las de mayor productividad en la economía mundial. Su establecimiento no depende de factores naturales; lo mismo pueden operar en regiones tropicales como Singapur o en zonas muy frías como Islandia, sin embargo, tenemos una gran ventaja: nuestro uso horario es compatible con el de Estados Unidos, situación que no sucede con Europa y Asia.

Lo que se requiere principalmente es talento y capital. El primero lo tenemos y lo podemos fortalecer, y en este sentido, me parece que el gobierno entrante ha dado un primer paso, al emprender una estrategia para mejorar la educación ante el desastre provocado por el gobierno federal. De ahí podría surgir la idea para reforzar la formación de profesionistas en las tecnologías ya mencionadas, las que se traducen en mejores salarios, superando el esquema de mano de obra barata.

Los gobiernos anteriores —los nefastos neoliberales- impulsaron durante años la creación de tecnológicos por todo México, sembrando una fecunda semilla. Desde luego, que esto debe venir acompañado de una sólida formación humanista y con inversiones de capital suficientes para hacer posible el acceso a la nueva frontera.

La cual no estaría centrada de forma exclusiva en esta región; Coahuila cuenta con centros educativos de calidad en la Laguna, en la región Centro, Norte y en la Carbonífera, donde a manera de ejemplo, pude constatar en el tiempo en que dirigí el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, la calidad educativa de este último, cuando estuvo al frente del mismo la maestra Argelia Bortoni, una destacada educadora.

¿Será posible que este gobierno que inicia diera los primeros pasos para adentrarnos en la nueva frontera? De ser así, se apuntaría un gran logro.

REDONDEO

