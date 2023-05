Durante la presente campaña política se ha hablado escasamente sobre la labor preparatoria que están haciendo los candidatos para reemplazar al actual Congreso del Estado por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyas elecciones serán muy importantes, ya que formarán la plataforma que sostendrá como brazo legislativo a su actual candidato a la gubernatura, que según datos, está más que probado su triunfo, al cual apoyarán con las normas que proponga, por lo que la bancada priista deberá mostrar una cohesión hermética que avale las propuestas.

La cúpula priista estatal ha sabido impulsar las labores que su partido enfrenta y que hasta la fecha lo ha demostrado inyectándole la fuerza necesaria para oxigenarlo, catapultando a sus candidatos y acercarlos a los electores de manera que éstos no se sientan ignorados y les otorguen una confianza que se vea reflejada en votos.

Seguramente los aspirantes a una diputación que competirán en junio deberán, a pesar de constituir un contrapeso del Ejecutivo, deberán digo, caminar en la misma sintonía que será alimentada por un hilo conductor bajo la premisa de justicia y legalidad que les envíe el gobernador en sus iniciativas, las que seguramente estarán enmarcadas dentro de una normatividad que imprima beneficios a la ciudadanía.

Hoy en día las cosas han cambiado y se percibe que algunos partidos políticos envían a la línea de fuego a candidatos que realmente sean competentes académicamente, de manera que el Congreso sea conformado por legisladores que le provean decoro, que no se concreten a ser elementos que sólo atiendan al llamado de cencerro y lo sigan para donde camine, sino que trabajen pulcramente con el objetivo de construir una representación popular que vele por leyes que no caigan dentro de la injusticia y sólo en beneficio de grupos, y que legislando demuestren ser verdaderos conocedores de la función parlamentaria y no solo ocupen curules como si estuvieran en un aparador de exhibición de modas.

Señores candidatos: cuando ustedes fueron seleccionados para la contienda suponemos que fue dentro de un partido unido que consintió el deseo del gobernador para ese propósito, para que luego de su triunfo, si lo hay, se conforme una coraza para privilegiar el trabajo en favor del pueblo del que ustedes también forman parte, por lo que su labor no solo la utilicen para servirse de ella sino preservarla, y de esa forma tener cautivo a un buen número de electores potenciales para que no tomen el camino que los lleve a favorecer a contendientes de otros partidos.

La propaganda que ahora mismo se difunde a través de los medios es desde luego un factor determinante, pues ésta debe penetrar en las audiencias con llamados a las propuestas que emprenderán, en el sentido de que los candidatos efectivamente lucharán por las aspiraciones populares mediante mensajes que lleven certeza, de que las acciones de sus miembros, ya en la vida pública, les darán certidumbre que del quehacer legislativo derivarán normas justas. Lo demás son patrañas.

Es una oportunidad que debe aprovechar ahora el PRI, pues analizando los perfiles de sus candidatos al Congreso nos hemos dado cuenta que al menos en la gran mayoría de ellos han obtenido estudios académicos realizando trabajos que decididamente han sabido cumplir, por lo que el partido atinadamente volvió a recurrir a ellos con la confianza del triunfo. Como ejemplo apuntamos en la Región Sureste a Luz Elena Morales, que ha desarrollado un trabajo de excelencia; a María Bárbara Cepeda, cuya labor ha sido reconocida por sus aciertos; a Edna Dávalos, que ha trabajado con eficiencia en favor de sus representados. En la Región Carbonífera a Jesús María Montemayor, que ha dado muestras de su experiencia política; y en una parte de La Laguna a Lupita Oyervides, extraordinario elemento, quien ha dado resultados positivos en los encargos que le han hecho.

En fin, solo falta esperar a las urnas.

