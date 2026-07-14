La óptica de la sencilla naturaleza
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El bosque, la madera, la pila de leña. En la sencillez encontraba la metáfora de la vida: la bifurcación de los caminos a elegir, la simpleza en las cosas cotidianas
“El bosque es hermoso, oscuro y profundo, pero tengo promesas que cumplir y mucho camino antes de dormir”. El autor de estas líneas, Robert Frost, vivió durante los meses de verano y otoño, desde 1939 hasta 1963, año de su muerte, en la granja Homer Noble.
En ella tenía una cabaña rústica de madera que utilizaba para escribir. El poeta contaba con una silla y un sillón reclinable, donde se dedicaba a leer y a reflexionar. No necesitaba más. Sobre el descansabrazos del sillón colocaba una tabla, sencilla, para redactar. La madera siempre estuvo presente en sus versos.
El bosque, la madera, la pila de leña. En la sencillez encontraba la metáfora de la vida: la bifurcación de los caminos a elegir, la simpleza en las cosas cotidianas.
Tanto él como otros poetas encuentran en esa sencillez formas poéticas ligadas a su propia vida. Traigo al recuerdo el título del libro de Somerset Maugham: “La Luna y Seis Peniques”. Tampoco necesitaba más. Maugham narra en esta novela la historia de un hombre que, siendo muy rico, abandona mujer y familia para dedicarse a pintar en Tahití.
La obra propone una vida novelada del pintor Paul Gauguin, quien va a ir a contracorriente de la sociedad para perseguir un sueño. ¿Qué se necesitaba? La luna y seis peniques.
Formas discretas de andar por la vida que retratan autores y personajes. En el mismo tenor encontramos a Henry David Thoreau. Buscaba ser feliz volviendo a lo primario, a lo básico, y, con base en ello, se dio a la tarea de crearse un mundo aparte.
Construyó una cabaña junto al lago Walden Pond y relató lo que para él significó vivir solamente con lo más indispensable. Hizo de su filosofía el contar con sólo tres sillas: “Una para la soledad, una para la amistad y una para la compañía”.
Compartió en sus escritos reflexiones sobre la convivencia entre los seres humanos: “La sociedad suele ser demasiado superficial. Nos reunimos a intervalos muy cortos, sin haber tenido tiempo de adquirir ningún valor nuevo los unos para los otros”.
Había encontrado en la simplicidad, como el protagonista de la obra de Maugham o como Robert Frost, el centro de todo: “Un hombre es rico en proporción a las cosas de las que puede prescindir”... y “Simplificando tu vida, la soledad dejará de ser soledad, la pobreza dejará de ser pobreza y la debilidad dejará de ser debilidad”.
Frost escribió: “...mientras caminaba por el pantano helado, / me detuve y dije: “Me daré la vuelta desde aquí. / No, seguiré adelante, y ya veremos”.
Él, Thoreau y Maugham compartían la búsqueda de una mirada renovada cada día, a través de la óptica de la sencilla naturaleza. Una introspección interior que lleva no a la obligación del otro por hacer lo mismo, sino a una auténtica y firme promesa consigo mismo de explorar las nuevas rutas para el camino.
Llevando equipaje ligero y dejando atrás los objetos que se apoderan de los recuerdos.
PARQUES
Excelente noticia: la administración del Parque Ecológico La Aurora, la Ciudad Deportiva y el Parque Venustiano Carranza estará a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila. Una institución que tiene entre sus funciones primordiales el cuidado y la preservación de la flora y fauna, indispensables tareas en estos espacios. Una decisión plausible de la que se espera el cambio deseado, donde los saltillenses han de disfrutar con seguridad la atmósfera natural que hay en medio de una ciudad agobiada por el concreto.