La óptica de la sencilla naturaleza

En ella tenía una cabaña rústica de madera que utilizaba para escribir. El poeta contaba con una silla y un sillón reclinable, donde se dedicaba a leer y a reflexionar. No necesitaba más. Sobre el descansabrazos del sillón colocaba una tabla, sencilla, para redactar. La madera siempre estuvo presente en sus versos.

“El bosque es hermoso, oscuro y profundo, pero tengo promesas que cumplir y mucho camino antes de dormir”. El autor de estas líneas, Robert Frost , vivió durante los meses de verano y otoño, desde 1939 hasta 1963, año de su muerte, en la granja Homer Noble .

El bosque, la madera, la pila de leña. En la sencillez encontraba la metáfora de la vida: la bifurcación de los caminos a elegir, la simpleza en las cosas cotidianas.

Tanto él como otros poetas encuentran en esa sencillez formas poéticas ligadas a su propia vida. Traigo al recuerdo el título del libro de Somerset Maugham: “La Luna y Seis Peniques”. Tampoco necesitaba más. Maugham narra en esta novela la historia de un hombre que, siendo muy rico, abandona mujer y familia para dedicarse a pintar en Tahití.

La obra propone una vida novelada del pintor Paul Gauguin, quien va a ir a contracorriente de la sociedad para perseguir un sueño. ¿Qué se necesitaba? La luna y seis peniques.

Formas discretas de andar por la vida que retratan autores y personajes. En el mismo tenor encontramos a Henry David Thoreau. Buscaba ser feliz volviendo a lo primario, a lo básico, y, con base en ello, se dio a la tarea de crearse un mundo aparte.

Construyó una cabaña junto al lago Walden Pond y relató lo que para él significó vivir solamente con lo más indispensable. Hizo de su filosofía el contar con sólo tres sillas: “Una para la soledad, una para la amistad y una para la compañía”.

Compartió en sus escritos reflexiones sobre la convivencia entre los seres humanos: “La sociedad suele ser demasiado superficial. Nos reunimos a intervalos muy cortos, sin haber tenido tiempo de adquirir ningún valor nuevo los unos para los otros”.

Había encontrado en la simplicidad, como el protagonista de la obra de Maugham o como Robert Frost, el centro de todo: “Un hombre es rico en proporción a las cosas de las que puede prescindir”... y “Simplificando tu vida, la soledad dejará de ser soledad, la pobreza dejará de ser pobreza y la debilidad dejará de ser debilidad”.

Frost escribió: “...mientras caminaba por el pantano helado, / me detuve y dije: “Me daré la vuelta desde aquí. / No, seguiré adelante, y ya veremos”.