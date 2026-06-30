Las grandes ciudades a costa de los pueblos

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Las grandes ciudades a costa de los pueblos
    OMAR SAUCEDO /VANGUARDIA

Los problemas que hay en ciudades como la nuestra derivan de la sobrepoblación, de un crecimiento descomunal y sin control. Mientras, los pueblos agonizan

En el libro “Ojos Color Limón. Una Novela para Volver al Pueblo. (Y respirar)”, Clara, una mujer madrileña que vive sus treinta y tantos años, comienza a sentirse fatigada por la atmósfera que se vive alrededor suyo. La gentrificación se ha apoderado de los espacios y ella se ve atrapada en los altos costos que este proceso significa.

Decide entonces marcharse a un pueblo de España en donde se promueve un programa de poblamiento: la idea es que debe generar una alternativa para reactivar el sitio.

https://vanguardia.com.mx/opinion/saramago-y-sus-recuerdos-de-corrientes-profundas-HO21580326

El relato de Clara comienza cuando una tarde, en la que el fastidio es mayor, decide atender un anuncio de la Generalitat Valenciana, que ofrece estancia en un pueblo en el que apenas hay un banco en la plaza, cuatro gatos y muy pocas casas desparramadas por aquí y por allá.

Sentada ante su computadora, recuerda que leyó que el 40 por ciento de los pueblos de España experimentaban un riesgo de despoblación: “Es como si unas manos gigantes hubieran cogido el mapa de este país, sosteniéndolo con dos dedos por las esquinas, y casi todo el mundo hubiese rodado hasta la capital para después balancearlo hacia un lado y que otros hubieran rodado hasta Barcelona. Y así se han llenado algunas ciudades más donde nos amontonamos todos”.

De no sentirse cómoda con un pueblo donde sólo había 47 casas y 8 de ellas consideradas patrimonio histórico, Clara se quedó al fin prendada del lugar y de sus habitantes.

La que es una novela para “volver al pueblo y respirar”, resulta ser el reflejo de comunidades rurales en todo el mundo y en todos los tiempos, donde los pueblos se deshabitaron para que sus gentes alcanzaran la “gran ciudad”.

En la misma España, hay noticia reciente de un pueblo de montaña de 40 personas, muy similar al número que presenta la novela de Marta Simonet, que busca vecinos y a cambio de ello les ofrece casa, trabajo y transporte escolar. La Asociación Cultural de Arenillas rehabilitó siete casas con el propósito de que la comunidad de nuevo adquiera brillo y vitalidad. La vivienda es gratis para la familia; las propuestas de trabajo son de albañil, para que se participe en el programa de mantenimiento del patrimonio, o como gestor del bar o centro social del pueblo para las reuniones de los vecinos.

Un dato importante: que las familias cuenten con hijos en edad escolar, quienes acudirán en transporte gratuito a un colegio a 20 kilómetros de distancia.

El acceso a internet permite realizar trabajo de oficina. En la novela de Simonet, esa es la propuesta de Clara: habilitar el internet en el pueblo. Lo que es importante es que se lanza con el objetivo de poblar el lugar; no de hacer turismo.

Temas de gran interés en las sociedades modernas. El crecimiento de las grandes ciudades ha sido a costa de los pueblos que van en todas partes en decadencia. Procesos de los cuales no estamos exentos en nuestra ciudad capital.

https://vanguardia.com.mx/opinion/convivir-o-competir-el-dilema-que-pesa-sobre-el-espacio-publico-KH21268460

Los problemas que hay en ciudades como la nuestra derivan de la sobrepoblación, de un crecimiento descomunal y sin control. Mientras, los pueblos agonizan. Ojalá llegue el momento de que la reflexión que se vive en otras partes se haga presente en nuestras localidades.

Como en el mapa que imagina Clara: por un lado, fuerte carga demográfica en concentrados puntos geográficos; por el otro, la escasez de habitantes cuyos espacios se van tornando débiles a pesar de sus bondades naturales e históricas.

Por lo pronto, a sufrirle a la “gran ciudad”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Gentrificación

María C. Recio

María C. Recio

María C. Recio es una de las voces más influyentes en la crónica contemporánea de Coahuila. Su trabajo se caracteriza por el rescate de la memoria colectiva, combinando la investigación histórica con la narrativa literaria. Se ha especializado en el género de la entrevista y la crónica urbana.

Periodista, escritora y cronista con más de 30 años de trayectoria.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), ofrece datos mensuales referentes a la venta, producción y exportación de unidades vehiculares en México.

Coahuila dentro del Top 10 de México en venta de vehículos ‘verdes’

La estrategia estatal se basa en evaluación permanente, capacitación y fortalecimiento de las corporaciones.

Coahuila mantiene altos estándares de confianza en sus policías
Transportistas exigen atención del alcalde de Santa Catarina y denunciar presuntas extorsiones de agentes de Tránsito.

Transportistas bloquean la carretera Monterrey-Saltillo; denuncian extorsiones
La comunidad venezolana y voluntarios en Saltillo mantienen abierta la recolección de alimentos, medicamentos e insumos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

Saltillenses se movilizan para ayudar a damnificados por terremoto en Venezuela; habilitan centros de acopio y colectas
Autoridades de Salud mantienen vigilancia epidemiológica tras la detección de un caso de miasis en Saltillo.

Reportan estable a veterinario de Saltillo infectado por gusano barrenador; Coahuila suma 23 casos activos
Buena lógica

Buena lógica
true

POLITICÓN: Va justicia de Coahuila contra pareja de Sandra Cuevas por fraude millonario
Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes

Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes