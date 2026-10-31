La peligrosa complacencia mundial ante el ébola

Por Tom Achoki, Nebiyu Dereje, y Jean Kaseya, Project Syndicate.

NAIROBI-Una amenaza catastrófica se está extendiendo rápidamente en el corazón de África. La República Democrática del Congo (RDC) se enfrenta actualmente al brote de ébola más mortífero y de mayor propagación de su historia. A mediados de mayo, la Organización Mundial de la Salud y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades declararon una emergencia de salud pública de importancia internacional y para la seguridad continental. A fecha de 27 de octubre, se habían registrado 10,193 casos y 4,960 fallecidos.

Sin embargo, en medio de un creciente faccionalismo geopolítico, la respuesta internacional sigue siendo insuficiente. El resto del mundo está tratando esta bomba de relojería biológica como un problema lejano y localizado, a pesar del riesgo de un fracaso sanitario global catastrófico con consecuencias socioeconómicas masivas.

Este desánimo político resulta aún más alarmante dadas las características biológicas del brote actual. A diferencia de epidemias pasadas provocadas por la conocida cepa del virus del Ébola de Zaire, esta está causada por el virus de Bundibugyo, más raro, para el que no existen vacunas con autorización completa ni tratamientos antivirales de eficacia probada. Debido a la gravedad del brote, las agencias sanitarias se han apresurado a desplegar una combinación de vacunas multicepa y pruebas clínicas rápidas. En la mayoría de los casos, a los equipos de respuesta no les queda más que recurrir a las herramientas más básicas de contención, rastreo de contactos y aislamiento.

Pero en esta región devastada por el conflicto, la contención resulta casi imposible sin un apoyo masivo y unificado. La epidemia se concentra en el noreste de la República Democrática del Congo, donde décadas de conflicto armado han desplazado a millones de personas y han debilitado gravemente los sistemas sanitarios existentes. En estas circunstancias extremas, los equipos sanitarios solo pueden rastrear una fracción de los contactos, muy por debajo del objetivo operativo del 95 % necesario para romper la cadena de transmisión. La situación no augura nada bueno para la bioseguridad mundial.

Peor aún, los recortes de financiación y las estrategias sanitarias mundiales fragmentadas han socavado la capacidad operativa humanitaria en toda la región. Las agencias humanitarias, incluidas las Naciones Unidas, advierten de que la situación actual de financiación es insostenible, dado el ritmo de propagación del virus. A juzgar por otras epidemias recientes, las autoridades políticas del resto del mundo están abocándose al desastre al seguir tratando la seguridad sanitaria mundial como una partida presupuestaria discrecional.

En un mundo hiperconectado, un brote viral no controlado en cualquier lugar supone una amenaza para todas partes. La pandemia de COVID-19 debería haber disipado para siempre la falacia de que los controles fronterizos o la geografía pueden protegernos. Los países donantes deben reconocer que financiar la respuesta al ébola es una cuestión urgente de seguridad nacional. La forma más eficaz de salvaguardar la salud mundial es controlar los brotes en su origen.

La comunidad internacional debe dejar de tratar esta crisis como un escenario de competencia geopolítica. A los virus no les importa el equilibrio de poder. Los distintos países donantes que apoyan esta respuesta deben dejar de lado sus rivalidades y aunar sus recursos bajo un mando unificado.

Ese mando debe ser africano. La verdadera solidaridad global significa dar un paso atrás para que los líderes nacionales y continentales puedan tomar las riendas. Con su Agenda para la Seguridad Sanitaria y la Soberanía de África, el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) ha esbozado un cambio fundamental hacia una soberanía en materia de salud pública liderada por África. Al actuar como el sistema nervioso central de la seguridad sanitaria del continente, la agencia cuenta con la confianza local, el mandato institucional y las redes regionales necesarias para coordinar una defensa transfronteriza.

El CDC de África no ha esperado a que se movilizara un aparato mundial de lento funcionamiento. En su lugar, ha orquestado rápidamente un plan de respuesta continental conjunto, impulsando la vigilancia regional transfronteriza, sincronizando los protocolos sanitarios entre la República Democrática del Congo y sus vecinos, y movilizando a epidemiólogos y especialistas en logística allí donde más se necesitan.

Fundamentalmente, el éxito de esta defensa se basa en un plan de respuesta nacional anclado en el proyecto estratégico del CDC de África, que considera que la seguridad sanitaria y la estabilidad socioeconómica regional están estrechamente vinculadas. En lugar de desplegar intervenciones de salud pública de arriba abajo y distantes de la realidad, la estrategia del CDC de África se basa en la contención epidemiológica centrada en la comunidad a través de un enfoque centrado en las aldeas. La incorporación directa a la estrategia de líderes religiosos locales, defensores de la juventud y trabajadores sanitarios comunitarios de confianza previene de forma activa la desinformación nociva que a menudo merma la eficacia de las respuestas de salud pública.

El CDC de África ha establecido un plan claro para garantizar el acceso humanitario y detener este virus. Pero incluso la estrategia mejor concebida carece de sentido sin un respaldo financiero inmediato. Las promesas y los compromisos deben traducirse en recursos reales. Para sostener la respuesta, los donantes y los socios regionales deben eludir de inmediato las redes de ayuda paralelas y canalizar el apoyo financiero directamente hacia los sistemas dirigidos por África.

A pesar de que la epidemia de ébola sigue causando estragos, otras necesidades sanitarias, como la prevención y el tratamiento de enfermedades comunes como la malaria, el VIH/sida y la tuberculosis, siguen siendo una prioridad apremiante en la región. Sigue siendo imprescindible un enfoque bien coordinado e integrado que aborde las necesidades generales de salud de la población.

La trayectoria exponencial del brote de ébola en la República Democrática del Congo es un recordatorio urgente de que las enfermedades infecciosas no esperan a que se den alineaciones geopolíticas ideales ni a que los presupuestos estén equilibrados. Los líderes mundiales se enfrentan a una elección cruda y decisiva: financiar hoy la respuesta regional liderada por África o pagar mañana un precio inconmensurablemente más alto en vidas humanas y devastación económica. La solidaridad es la única defensa global. La seguridad sanitaria de todos nosotros es un precio demasiado alto que pagar si la comunidad internacional opta por la complacencia. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Walter O. Ochieng, investigador en salud global del Instituto Africano de Políticas Sanitarias, ha colaborado en este artículo de opinión.

Tom Achoki, antiguo becario Sloan en el MIT, es médico y cofundador del Instituto Africano de Políticas Sanitarias.

Nebiyu Dereje es jefe de división y redactor jefe de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Jean Kaseya es director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.