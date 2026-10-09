“La Pelota no Entra por Azar”, de Ferran Soriano, es un libro de management y futbol. El autor, a través de ejemplos relacionados con este deporte, nos habla de los nuevos retos y necesidades que enfrenta el mundo de los negocios en pleno siglo 21. Soriano aprovecha su experiencia en el ámbito corporativo, así como su gestión como vicepresidente del Barça en el periodo 2003-2008. En esa coyuntura, el Club Barcelona estaba al borde de la quiebra técnica y con una estructura de gestión empresarial anticuada, hasta que la nueva administración lo convirtió en uno de los más saneados, exitosos y modernos de Europa. En la temporada 2002-2003, el Barça había obtenido 123 millones de euros. A pesar de estar en un mercado en expansión, los ingresos del club disminuían y los gastos se disparaban; tan sólo en esa temporada alcanzaron los 169 millones de euros. Los salarios de los jugadores eran de 109 millones de euros, un 88 por ciento de lo que ingresaba. Asimismo, la deuda del Club ascendía a 186 millones de euros, al tiempo que cerraban su cuarta campaña consecutiva sin conseguir ningún título. Fue así como la afición cayó copiosamente.

Con la economía del club a la deriva, un equipo nada atractivo, una afición desilusionada y sin posibilidades de éxito en el horizonte, directos a perder el tren de la globalización, la situación demandaba un cambio radical. El vicepresidente del Barça, Soriano, comparte que el primer día que iniciaron actividades, uno de los gestores del equipo le dijo: “Chico, te daré un consejo: no vengan aquí dispuestos a aplicar grandes técnicas de gestión, ni con voluntad de usar el sentido común, ni la lógica empresarial. Esto del futbol es distinto, esto va de si el balón entra o no entra. Si lo hace, todo va bien. Y si va fuera, todo es un desastre. Es cuestión de azar”. Pero la nueva directiva estaba convencida de que, para tener un equipo campeón, debían trabajar con firmeza y generar ingresos suficientes para contratar al mejor talento futbolístico disponible, tal como lo hace una empresa multinacional, sin atenerse al azar. Bajo esta premisa, había que entender la nueva lógica del futbol y tener muy claro que la pelota no entra por azar. Para ello era necesario conocer en detalle y a profundidad el terreno de juego donde competía el Barça. En este caso, tener muy claro que los clubes deportivos suministran entretenimiento a sus aficionados y al público en general, pero sin perder de vista que tienen competidores, y que los aficionados quieren ganar antes que divertirse. El negocio del futbol en el siglo 21 ha experimentado un crecimiento extraordinario. Los clubes exitosos reportan incrementos en sus ingresos de entre el 10 y el 25 por ciento por encima de la mayoría de las empresas. Ejemplo de ello es la liga inglesa, que es el mayor mercado futbolístico en el mundo. Esto ha conllevado un cambio en el modelo de negocios: el futbol es ya un deporte global. Las ganancias de los equipos, que antes provenían casi exclusivamente de la venta de carnés y abonos de socios y aficionados, han ido transformándose.

Hoy somos testigos de cómo las televisoras privadas les hacen ganar sumas millonarias a los clubes. Esa inyección de capital trastoca el comportamiento de la oferta y la demanda, dado que, con más dinero en la bolsa, se lanzan al mercado de jugadores, técnicos y entrenadores, lo que genera inflación en los precios de los traspasos y los salarios. Una característica del mundo del futbol es que la mayor parte de las ganancias obtenidas van a parar a los bolsillos de los futbolistas y no a los equipos; es decir, gran parte de la plusvalía se la quedan los deportistas y no las empresas. La otra fuente de recursos en el balompié es el marketing: los ingresos que los clubes reciben de sus patrocinadores, del merchandising y de las giras y partidos amistosos. Esta diversificación ha transformado a los clubes de futbol en un negocio de entretenimiento global. Ferran Soriano nos comparte en su texto valiosas lecciones para los negocios y la vida. Casi al final dice: “Nuestra experiencia en el FC Barcelona recomienda hacer los cambios de manera inmediata. Si quieres dejar de fumar, hazlo ahora... mientras lees esta línea”. Este no es sólo un libro de futbol, sino también para la gestión de empresas y para la vida. La toma de decisiones repercute en nuestro bienestar y futuro; no son cosas del azar. jshv0851@gmail.com