La piel del camarón con dos pies izquierdos

Desde lo primeros casos del asafato fracocanadiense se le dio a Africa la peste del VIH. Por la cepa de infectados llegó primero por Nueva York. Replicado en la ciudad de San Francisco.

Escribieron libros. Llenaron estampas mortales de las familias destrozadas por la pandemia. Castigo divino. Fuego cayendo en los cuerpos enjutos, ligar en los antros o calles ruleta rosa segura para los backpacks.

Sodoma y Gomorra con pase de entrada al Estudio 54. Entre los amigos de Freddy Mercury, Elton John, Michael Focault y Andy Warhol.

Los hoyos negros a la memoria de los depositantes de la proteína mortal.

Entre los exquisitos de Insurgentes y en los antros pasearon Caifanes, Maldita Vecindad, Neón, Fobia y toda la ralea culturera capitalina.

El secreto a voces de advertencia. Cuidado con el poeta. Ya es cero positivo. A todos los eventos lo carga un asistente. Sostenerse en pie es teoría del pasado. Sus poemas lo trascienden a la mofa sobre la enfermedad oportunista.

Carlos Monsiváis llego al ejercicio de las causas perdidas, igual los evangélicos expulsados de Chiapas y Michoacán. La casa Simón de Bethania, haciendo el único llamado con promesa, ama a tu próximo como a ti mismo, recogieron a todos aquellos desahuciados.

Alimentados, vestidos y con una profesión. Su bastimento las ha conversado fuertes a los pasajeros de esta nave espacial, donde 8 millones de personas ya tenemos marcada la marca de defunción.

Conocemos de un superviviente a esa primera oleada. Negoció con todos los gobernadores de antaño. Los priistas diputados locales y federales.

Al paso de sus apetitos en seis meses tendría el folder rosa. Leyenda difunta. Sellado con rojo de Portador de Sida. Por si los parientes dicen como van a enterrar o cremar las cenizas.

Hasta ahora ni Rock Hudson, incluso los pornostar, con todo el capital contable sortearon la posibilidad funesta.

Nuestro camaleón con los dos pies izquierdos ahora plasma en lienzos el dolor. Vive haciendo yoga por la mañana. Come a las horas. Toda una cantidad increíble de fármacos. Ya conoce a los priistas, panistas, movimiento ciudadano y morena.

La lipodistrofia los marcó para siempre. Extrema delgadez para quedarle grande una sombra.

Se descubrió la verdad incómoda. El virus llegó una década antes. Embarcado desde Hartí. Compararon la secuencia de datos y es la misma. Ahora si puede descansar aquel infamado aeromozo. Tarde o temprano la justicia llega.