La rabia de los días olvidados

Paraíso artificial. Día de asueto colectivo. Pagaran doble a los trabajadores en los comercios. La duda persiste. A ellos los protege la ley del empleador. Escalonaran un día de descanso a su elección. Jamás en sábado o domingo.

No la frieguen. Ven la tempestad. Sin hincarse. Las ventas andan tan bajas como el clima. Ya lo dijo la marmota en Estados Unidos. Quedan seis semanas más de intenso frío. Esperen la llegada del recibo actualizado de gas y luz. Bimestrales dolores de cabeza.

Suma el consumo de agua y drenaje. Por las nubes. Consumo inexplicable. Paga o te reducen a casi cero. Viva el derecho humano. Cúmplase en los bueyes del vecino. Todo San Pedro alberca climatizada. Hay algunos tan exóticos de agua salada. Idéntico al paradisiaco caribe mexicano.

Saben la última de Trump. Ya le puso concierto alterno al Super Bowl. Solo para blanquitos y rednecks. Kid Rock. Existe aun el rapero deslavado. Ni a los talones a Green Day o a Bad Bunny.

Tres veces vistos en escenarios nativos mexicanos. Escuchemos el anti-himno American Idiot. Vaya suerte a los espectadores en el estadio.

Entonces le vendemos crudo o no a Cuba. El cheto dicta su homilía de negativa. Desde Palacio Nacional manejan el discurso disidente.

Imagina a Marco Rubio de presidente vecino. La virgen de la Colonia Independencia y del Tepeyac en la maciza ciudad de México nos pesque confesados.

La mitad del estado de Zacatecas regresaría al país. De esa profundidad es la emigración. Yo pensando en los partidos de castigo al bomboro Gignac Gignac por mentarle la madre al árbitro.

Ya conoce la tarjeta roja. Tardado en mostrar. Cuando vino el Buitre, Emilio Butragueño al Atlético Celaya, barrió por detrás a un jugador. Era la segunda amarilla. Se disculpó con el jugador y el impartidor de justicia.

Al otro día, colgó los tachones. Prefirió irse con solo amarillas. La pelota jamás se mancha. Eso entiendo.

De bajada por la avenida Juarez, desde el andador de Morelos, el grupo te patinetos vuelan. Hoy les toca a ellos. Mañana será para los de la pedaleada.

Estas calles desiertas. Bendito seas señor policía. Por el buen ejemplo de conducta. Auxiliar de los catadores etílicos en la zona del Mesón Estrella. Encaminas a los desubicados a dormir en La Alamey. Hoy la barca de oro. Mañana lavar las bancas.