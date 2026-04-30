La red de huachicol que nadie quiere desentrañar

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La red de huachicol que nadie quiere desentrañar
    EL UNIVERSAL/ESPECIAL

Los hermanos Farías Laguna están implicados en la trama criminal, pero no son los líderes; ellos eran alfiles que, operativamente, implementaban el plan. Los verdaderos jefes siguen libres e impunes

La semana pasada fue arrestado en Argentina el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado junto con su hermano Manuel Roberto, ambos sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, de haber implementado una red de ingreso ilegal de combustible en México (huachicol fiscal) a través de los puertos, principalmente los de Altamira y Tampico, pero con operaciones también en otros como Guaymas, Veracruz y Ensenada.

En esta red, los responsables de las aduanas marítimas, bajo mando de personal de la Secretaría de Marina, permitían el ingreso de barcos a los que les caben millones de litros de gasolina, sin pagar los impuestos necesarios, fingiendo que se trataba de otros insumos, como aceites reciclados, los cuales tienen una carga impositiva menor, defraudando con ello a la Hacienda pública. Como contraprestación, los encargados de las aduanas marítimas y muchos oficiales recibían sobornos millonarios.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sheinbaum-miedo-a-los-abucheos-en-el-azteca-CF20073067

Una vez que el combustible ingresaba al país, era vaciado en carrotanques y distribuido a todo México, mediante carretera o ferrocarril, hasta gasolineras con concesión de Pemex para ser vendido a consumidores finales. Con este esquema se beneficiaban organizaciones criminales, marinos, políticos corruptos y empresarios, pero sólo un puñado de personas enfrenta investigaciones por el caso.

De hecho, la trama es tan escandalosa que se parece mucho a un guion de Hollywood, ya que, al comenzar a destapar la red corrupta, varios marinos comenzaron a aparecer muertos en las formas más sospechosas posibles. El caso que levanta más dudas es el del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien documentó y denunció esta red, al grado de que se han hecho públicos los audios en donde le informa de los hechos al secretario de Marina de ese entonces, tío de dos de los implicados, Rafael Ojeda Durán, que si bien fingió molestia, no hizo nada por arrestar a los responsables; es más, movió a Guerrero de su adscripción y, unos meses después, apareció muerto.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-velo-protector-del-almirante-ojeda-HI20280337

En un discurso frente a la Presidenta, el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que no se toleraría la corrupción y que ellos, como institución, eran quienes la habían dado a conocer. Obviamente, omitió que el oficial que la denunció fue asesinado y que ni siquiera se ha iniciado una investigación por encubrimiento en contra del exsecretario Ojeda Durán.

Todo indica que los hermanos Farías Laguna están implicados en la trama criminal, pero no son los líderes, como se ha querido vender; ellos eran alfiles que, operativamente, implementaban el plan. Los verdaderos jefes siguen libres e impunes, pero sorprende que no se hayan querido llevar las investigaciones más a fondo para dar con los responsables. No sólo se trata de indagar al exsecretario Ojeda Durán, porque lo más probable es que haya muchos más personajes embarrados, algunos de ellos en puestos clave de la política nacional.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Huachicol
A20

Organizaciones


Semar

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Nacido en Saltillo en 1983, soy profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, actual Secretario General de dicha institución, en la que también imparto clases en las Facultades de Jurisprudencia, Economía, Ciencia, Educación y Humanidades y FCA Torreón. Soy doctor en políticas públicas por el CIDE, también cuento con una maestría en Gobierno por la FLACSO México y una licenciatura en derecho por la UAdeC. Colaboro en varios medios nacionales como Animal Político y Nexos. Mis líneas de investigación se concentran en crimen organizado, organizaciones delictivas, violencia criminal y seguridad pública, aunque también escribo sobre elecciones, competencia política y transparencia. Columna: Reinventando a Maquiavelo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Personal del Voluntariado realizó actividades recreativas con menores hospitalizados.

IMSS Coahuila lleva alegría y atención integral a pacientes infantiles en hospitales

La exposición de niños en redes sociales, conocida como sharenting, conlleva graves riesgos de privacidad, seguridad y salud mental al crear una huella digital permanente sin consentimiento

Coahuila: Analizará Pronnif medidas para proteger la intimidad de menores en redes sociales
Las autoridades reiteraron el llamado a productores y a la población en general para reportar de manera oportuna cualquier caso sospechoso.

Activan cerco sanitario y despliegan 15 cuadrillas en Castaños por gusano barrenador
El migrante salió de San Pedro Sula sin despedirse bien de su madre.

Caminos marcados en carne: a mitad del mundo... donde el regreso ya no existe
Película clásica

Película clásica
Torreón sin agua otra vez

Torreón sin agua otra vez
true

Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia Sheinbaum

Se busca enlazar al Biblioparque Sur con la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Yaqui Heredia y el Ramón Mendoza.

Buscan no afectar ligas deportivas con Ruta Recreativa al sur de Saltillo