La reorganización administrativa de la Fiscalía de Coahuila obedece a cambios legales de avanzada y a realidades apremiantes

Parte de muchos procesos en el ámbito de la gestión pública, obedecen a adecuaciones institucionales que por lo regular, son modificaciones que son el resultado, de la necesidad de preparar a una institución que sepa responder a fenómenos cambiantes; y en ese sentido, Coahuila de Zaragoza, ya contempla una nueva Ley Orgánica para la Fiscalía General de la entidad, la cual incluye, la creación de nuevas unidades, coordinaciones y vicefiscalías (iniciativa que será presentada y discutida al poder ejecutivo).

Este proyecto se perfila como uno de los más avanzados a nivel nacional en materia de procuración de justicia, ya que resulta del resultado de colectivos ciudadanos, academias, la consejería jurídica del gobernador y, por supuesto, del trabajo de legisladores locales.

Modernidad administrativa y eficiencia en gestión pública son tópicos que obedecen a una nueva reestructuración en la Fiscalía y que además, van de la mano con lineamientos y gestión de instituciones federales como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo ya comentado por diversas opiniones; la conjunción hace la fuerza, y en ese sentido, resulta prioritario recibir como nación el apoyo y protección de mandos federales e inclusive militares.

Para lograr una buena gestión pública en el ámbito de la seguridad y protección de justicia, se debe tomar en cuenta factores múltiples que nos llevan al principio: atacar el problema de raíz como lo es la pobreza y la desigualdad ciudadana, pero también; tomar en cuenta variables que a lo largo de los años, han sido olvidadas dentro de los mandos policiacos y del personal encargado de la procuración de justicia.

Si bien es cierto que la labor en Coahuila de los anteriormente mencionados es loable, gracias al apoyo del gobernador; es importante considerar otros factores que se encuentran al orden del día y que forman parte en la construcción de instituciones más sólidas.

Factores como derechos humanos, proximidad con la ciudadanía, profesionalización de las personas, ética profesional y mejores sueldos y salarios son ingredientes que inclusive, ya fueron descritos y explicados en el pasado informe de gestión institucional, presentado por el Fiscal del estado y que son tópicos incluidos en la nueva ley orgánica.

La administración pública tiene que ser cambiante, y en ese sentido los cambios solo forman parte de un periodo de transición institucional orientado a consolidar una Fiscalía más eficiente, moderna y cercana a la población; esperemos el aval del poder legislativo del Estado.

Finalmente, hago uso de este espacio para el reconocimiento del Secretario de Seguridad Federal hizo sobre la entidad sobre la coordinación existente para detener a diferentes activos. En Coahuila pesan más las acciones que los discursos y los colores.