La sacristía de las sombras

El Paisaje de la Obediencia. En el Monterrey de las altas chimeneas y los rosarios de oro, la fe no se discute. Se hereda como propiedad inmueble. El triunfo de la escenografía sobre la ética. Las cúpulas de las iglesias no solo buscan el cielo. Funcionan como pararrayos de moralidad inexpugnable.

En las plazas públicas, el murmullo de la feligresía es río de aguas negras prefiriendo el silencio cómplice a la estridencia de la denuncia. Es la estética de la sacristía. Maderas oscuras, olor a incienso oculta el sudor del miedo. El brillo de los anillos obispales exigen el beso de la sumisión antes a la verdad.

El libro “Perdónalos Señor”, de la Sandra Valdez, no es un texto de teología, sino un expediente criminal de la jerarquía católica en su intento por archivar en el sótano del olvido. Valdez no pide permiso para entrar al templo. Patea la puerta. Su investigación revela en Monterrey, México y el mundo, la pederastia clerical no es una manzana podrida, sino una plaga cultivada en el invernadero de la impunidad.

Valdez documenta con precisión quirúrgica cómo los abusos contra menores han dejado de ser incidentes aislados para convertirse en un sistema operativo. La autora expone la ruta del dinero y del silencio. Desde las parroquias periféricas de Nuevo León hasta los pasillos de mármol del Vaticano. El título, irónico y doloroso, evoca la frase bíblica, pero aquí el perdón no viene de Dios, sino de un sistema legal canónico burlandose de la justicia civil.

La geografía de la reubicación. El ajedrez del mal. El método de la Iglesia no es la justicia, sino el turismo clerical. Cuando un sacerdote es señalado por estupro o violación, la maquinaria se activa no para denunciarlo, sino para mudarlo.

La queja. La madre de familia acude al obispo con el corazón roto. El Consuelo: Se le ofrece oración, una despensa o el perdón cristiano. El Traslado. El depredador es enviado a otra diócesis, a otro estado, o a una casa de retiro para sanar.

La repetición. En su nuevo destino, el lobo encuentra nuevas ovejas, amparado por una carta de recomendación omite su historial de sangre y lágrimas.

Esta dinámica de reubicación, conocida por cardenales, obispos e incluso por el Papa, es la prueba de la institución prefiere salvar la imagen del Padre antes a la integridad del niño. Para la jerarquía, el escándalo público es el verdadero enemigo. El abuso es apenas pecado de la carne. Se lava con tres padres nuestros y un boleto de autobús a otra ciudad.

La impunidad como doctrina. En los paisajes literarios vemos a México como el laboratorio perfecto para el abuso. Un país donde la figura del sacerdote sigue siendo, para muchos, la de un semidiós intocable. A un ciudadano común le caería todo el peso de la ley por estupro, al clérigo se le protege bajo el manto de la jurisdicción eclesiástica.

Los delitos de violación y abuso sexual de menores se diluyen en un lenguaje eufemístico. No se habla de criminales, se habla de hermanos caídos. No se habla de víctimas, se habla de almas en busca de reconciliación. Esta perversión del lenguaje es la santificación del atropello.

El altar del encubrimiento. Monterrey, con su doble moral de acero, ha sido escenario de casos emblemáticos donde el apellido de la familia del agresor o su cercanía con el poder económico local han blindado al victimario. Valdez narra cómo las denuncias se estrellan contra abogados de élite y presiones políticas. Harían palidecer a cualquier fiscal.

El libro de Sandra Valdez denuncia, a pesar de las promesas de tolerancia cero, la realidad en las parroquias sigue siendo la misma. Los menores de las zonas más vulnerables de Nuevo León son los más expuestos, aquellos cuyos padres no tienen voz ni acceso a los medios, aquellos ven en el cura a la única figura de autoridad y auxilio.

El Vaticano y el Papa. La cumbre del silencio. Valdez apunta directamente a Roma. El Papa conoce los expedientes. Los cardenales tienen los nombres. Sin embargo, la estructura del Estado Vaticano funciona como paraíso fiscal de la moralidad. Se emiten decretos. Parecen avanzar, pero en la práctica, la entrega de los culpables a la justicia secular sigue siendo la excepción y no la regla.

Es estructura de castas. El derecho canónico protege al clero. El derecho civil es visto como una intromisión molesta. La limpieza de la Iglesia es, en realidad, un reordenamiento de los muebles.

La pérdida de la fe en la impunidad, el libro “Perdónalos Señor” es parte de ese movimiento civil ya no arrodillado. Las víctimas han pasado del confesionario al estrado, del llanto privado al grito público.

Adentro, se celebra la misa. Afuera, la realidad de Sandra Valdez espera con las pruebas en la mano. El libro es espejo donde la sociedad mexicana debe mirarse para decidir si seguirá siendo el coro de fondo de un sistema que devora a sus hijos o si, finalmente, exigirá que el perdón solo llegue después del castigo.

La obra de Valdez es necesaria porque el olvido es el mejor aliado del pederasta. Mientras no existan penalidades reales, mientras el estupro sea tratado como error administrativo y la violación como un desliz espiritual, México seguirá siendo tierra de misiones para los lobos disfrazados de pastores.

”Perdónalos Señor” no es un ruego, es una acusación. Es el recordatorio de, mientras la jerarquía solo reubica, la sociedad debe revocarles el derecho al silencio.