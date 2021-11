Lady Gaga brillando como Lady Gucci

“El gran sol alrededor del cual gira toda la película es Lady Gaga. La ya icónica estrella de la música pop está demostrando que es también una actriz de alto perfil.”

1.- El gran estreno en cines para la temporada de Thanksgiving de este año es la cinta House of Gucci (La casa de Gucci) del aclamado director Ridley Scott cuya trayectoria tiene títulos como Alien, Thelma & Louise, Gladiator y Hannibal, entre muchos otros. Se trata de la historia de Maurizio Gucci, el heredero de la lujosa marca y su infame esposa Patrizia Reggiani quien con el tiempo pasó a ser conocida con el escalofriante apodo de La Viuda Negra.

2.- Este tipo de complicadas tramas en las que se involucran familias de élite, pasión, venganza y glamour, siempre son garantía de éxito en taquilla. Gucci es una marca de lujo, fundada en Florencia, Italia por Guccio Gucci en 1920. Esta firma es famosa en el mundo entero por las colecciones que vende de ropa, zapatos, perfumes, accesorios, joyas y principalmente por la gran calidad de sus productos de cuero. Su nombre es sinónimo de sofisticación.

3.- Pero no todo en la historia de esta marca es tan brillante. En 1983, a la muerte de su padre, Maurizio Gucci se convirtió en uno de los herederos del gran imperio y se enfrascó en una terrible guerra familiar con un tío y un primo por hacerse del control de la empresa. Sin embargo, ya para 1993, Maurizio vendió su parte de Gucci a sus parientes. Situación que enfadó terriblemente a Patrizia, pues ella odiaba dejar de ser parte de la famosa casa.

4.- Además, Maurizio ya tenía otra novia y Patrizia no estaba dispuesta a compartir la fortuna que sus dos hijas algún día podrían heredar. Así que mandó matar a su ex esposo antes de que a éste se le ocurriera volver a casarse. La oscura historia fascinó a Ridley Scott y decidió, desde 2006, hacer una película sobre ella. Pero tuvieron que pasar 15 años para que el proyecto pudiera concretarse.

5.- House of Gucci llega a las pantallas con un espectacular reparto: Adam Driver aparece como Maurizio Gucci mientras que Patrizia Reggiani es interpretada ni más ni menos que por Lady Gaga. Ambos están acompañados por Salma Hayek, un irreconocible Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino. Nuestra mexicanísima Salma es presencia indispensable en la película porque su esposo François-Henri Pinault es el actual dueño de Gucci.

6.- Pero el gran sol alrededor del cual gira toda la cinta es Lady Gaga. La ya icónica estrella de la música pop está demostrando que es también una actriz de alto perfil y lo comprobó desde que recibió dos nominaciones al premio Óscar (ganando uno) por su participación en la película A Star Is Born de 2018. En House of Gucci se mimetiza con Patrizia Reggiani, no solamente con el pelo oscuro y el vestuario de época, sino que ¡parece italiana de nacimiento!

7.- El personaje que Lady Gaga ha creado de sí misma como cantante, aunque estridente, ha sido tremendamente efectivo. Pero sin sus exóticos –y muy conocidos– vestuarios, pelucas y maquillaje, hay una actriz sumamente carismática. Sin lugar a dudas, House of Gucci es la gran recomendación de la temporada. Acudiendo con todas las precauciones sanitarias vigentes, vale mucho la pena verla en la pantalla grande.

Sígueme y manda tus comentarios por Instagram y Twitter en: @felixrivera333.