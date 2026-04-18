Las diez plagas de Egipto, perdón de Coahuila

1.- Los fuerte vientos con trayectoria este-oeste, en el norte de México, causan estragos en la industria automotriz, actividad principal de la región sureste, impulsando a cientos de kilómetros, en territorio de Baja California y Chihuahua, al sector electrónico. Acá se dan despidos, allá hay expansión.

En el segundo libro de la Biblia; el Éxodo, se narran las diez terribles plagas que azotaron a Egipto, como castigo para obligar al Faraón a liberar a los israelitas. Actualmente Coahuila padece otras calamidades de diversa naturaleza. Pasemos una breve revista de ellas.

2.-Trump, el populista del país del norte, impuso un arancel del 50% al acero, lo que complica en grado sumo la venta de AHMSA, al volverla menos competitiva en sus exportaciones.

3.- Después de haber pagado a los bancos acreedores más de 72 mil millones de pesos, y de cinco reestructuraciones, el contagio de la deuda sigue esparciendo sus efectos perniciosos, con posibilidad de saldarse hasta el año 2044, de no haber contratiempos.

4.- El resurgimiento del gusano barrenador—por cierto, una de las plagas de Egipto tuvo que ver con la enfermedad y muerte del ganado--, que derivó en el cierre de la frontera norte a las reses de los principales estados exportadores, entre ellos Coahuila, fue el resultado de los recortes al Senasica por el gobierno de la 4T.

5.- El agua que le debemos a Estados Unidos, ejerce presión sobre el poco caudal existente en la presa de la Amistad, con lo que se pone en riesgo el abasto del líquido para las ciudades coahuilenses en la zona de influencia de este depósito, así como las actividades agropecuarias de la región.

6.- Las enormes bolas de fuego que impactaron a las regiones centro y carbonífera del estado, han causado severos daños a la población sumiendo a miles de familias en el desamparo, sin que ni los gobiernos federal y estatal hayan solucionado el conflicto, y continúa pendiente la promesa presidencial de rescatar a Monclova.

7.- Otra plaga, de origen externo, pulverizó el empleo de aproximadamente 11 mil trabajadores de las maquiladoras, primordialmente en Piedras Negras y Ciudad Acuña, sin perspectivas de solución a corto plazo.

8.- Otro castigo, menos visible, pero que detona daños graves en la salud; se trata de la contaminación del aire, responsable del aumento de las enfermedades respiratorias, y de otras igualmente mortales. Tan sólo en Saltillo, durante los primeros meses de este año, durante cerca del 40% de los días, los saltillenses hemos padecido de mala o extremadamente mala calidad del aire, esto con base al puntual seguimiento que sobre el tema viene haciendo este periódico.

9.- Un terremoto de gran magnitud, sepultó entre 3 mil 600 y 3 mil 700 coahuilenses de la faz de la tierra en fosas clandestinas. En algunos casos sus familiares han logrado recuperar sus restos. Esta tragedia tuvo su epicentro hace alrededor de 20 años, y aunque sus secuelas han disminuido, la herida sigue abierta.

10.- Existe una epidemia que desde hace tiempo sacude esta tierra, los suicidios, los que, según información del Plan Estatal de Desarrollo, 2017-2023, registraron una tasa de mortalidad, que en 2022 nos colocó en el lugar 25 del país, es decir, nos ubicamos entre los peores en esta causa de muerte.

Y de pilón, una fuerte tormenta de arena, que tuvo lugar en octubre de 2024, sepultó en el desempleo a 37 mil trabajadores formales del IMSS. ¿Sigue el gigante caminando con paso firme? ¿Vendrá un nuevo Moisés a liberarnos de estos males?

Redondeo. El viaje a Barcelona, en las vísperas de la revisión del T-MEC, fue para rascarle los bigotes al tigre. A ver si no sale caro el desplante.