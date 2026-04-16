UIF de Coahuila, chimuela y sin actividad notable

El político lagunero no aparece en público, no declara ni informa sobre actividades de la UIF, lo que para los malpensados lleva a creer que está congelado.

Ya transcurrieron cuatro meses de este 2026 y nadie sabe qué hace el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila, Raúl Sifuentes Guerrero.

En cambio, teóricos de la conspiración afirman que, en realidad, Sifuentes Guerrero goza de una beca padrino, que le genera un ingreso a cambio de calentar una silla.

Que yo recuerde, Raúl tiene la capacidad y la experiencia para aportar mucho más en el actual gobierno del estado, en lugar de desfallecer en el elefante blanco que supuestamente dirige.

La Unidad de Inteligencia nació sin dientes y así se mantiene hasta ahora...

CASO MONREAL

Responsables electorales de Morena tienen malos, muy malos recuerdos de anteriores visitas a Coahuila de legisladores de la Cuarta Transformación para reforzar campañas electorales.

Uno de estos espinosos casos ocurrió hace tiempo con la llegada a Coahuila del actual legislador federal, Ricardo Monreal.

El actual coordinador legislativo de Morena exigió hotel de lujo, comida especial, unidad blindada, chofer y atención personalizada 24/7.

Todos sus caprichos fueron cumplidos al pie de la letra por los coordinadores de campaña en el estado, que incluso eran despertados de madrugada para llevarle hilo dental a su suite.

Lo malo es que Monreal, tras concluir su estancia en Coahuila, se llevó la Suburban blindada a Zacatecas y se batalló algunos meses para que la regresara a Coahuila.

Así se las gastan en la 4T...

ALIADA DE LUJO

Una gran aliada electoral tendrá el diputado local, Antonio Attolini, en su campaña a la reelección al Congreso local en la persona de Citlalli Hernández.

Citlalli renunció a la Secretaría de las Mujeres para sumarse a Morena en tareas políticas y electorales con miras al 2027 y a la elección de junio próximo en Coahuila.

La ex secretaria de las Mujeres es gran amiga de Attolini Murra y seguramente lo va a apoyar directamente en la búsqueda de la reelección.

Al tiempo...

LA MEJOR

El alcalde de Sabinas, Chano Díaz, recibirá importante reconocimiento en el Tianguis Turístico Internacional, a realizarse del 27 al 30 de abril en Acapulco, Guerrero.

El edil recibirá de manos de la representación ibérica de Mexicanos por España el reconocimiento al Ayuntamiento de Sabinas por la Mejor Feria del Norte de México.

La presea será entregada por Antonio Muñiz, presidente y embajador de la Cultura Gastronómica Mexicana en España.

Hay que ir...