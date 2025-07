Las generalizaciones son mentiras. Mi opinión y preferencia son mías y tendría que expresarlas como tal

Dicen por allí que un tal “Chicharito” dijo, “No le tengan miedo a ser mujeres, a permitir(se) ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices”. Después de haber corregido la redacción, me quedé, pues así... ¿Cuándo terminaremos de decir pendejadas? Pues nunca, por supuesto. ¿A qué se dedicaría la parte de mí que tiene una inherente necesidad de juzgar y criticar? Dios me libre.

En reacción viene la afamada sección de comentarios. Nunca decepcionan. Comentario 1, “El tipo solo dijo verdades que a la generación de cristal no le parece... así de ese tamaño están de dañados”. ¿Hay alguien aquí, aparte de mí, que son de los Baby Boomers para adelante, que me confirme que tampoco a muchos de nosotros nos parece? Y, en cuanto a estar dañados, pues todos, sin excepción, lo estamos.

Tal vez tendríamos que festejar el hecho de que existimos personas que no filtramos mucho las brillanteces que van a salir de nuestras bocas. Y sostengo y afirmo que cada uno puede y debe tener la opción y el derecho de expresarse. Me gustaría, sin embargo, aclarar que al expresarME, tendría que clarificar, para mí y para los demás, que hablo de mí, de mi opinión, mi preferencia, mis gustos, mis creencias... Pudo haber dicho el señor de ojos verdes, “A mí me gusta relacionarme con una mujer que permite que yo sea el líder y que me permita intentar hacerla feliz”. La manera de expresión cambia todo, ¿no? Y en su derecho y libertad está.

Toda generalización es una mentira. Aparte lleva a que hasta la presidenta de tu país te denuncie. (Sigo dudando del formato femenino de presidente, aunque mi compu lo aceptó.) ¿Cuántas generalizaciones usamos al día? ¿Cuántas críticas a un individuo o grupo, o hasta generación entera? Yo caigo mucho en lo segundo, no lo puedo negar. Sigo trabajando en darme cuenta de que critico desde mis propias heridas y sin tomar en cuenta las de la otra persona. Así los futbolistas, los comentaristas activos de redes sociales, tú, y yo. No tenemos remedio.