Las ideas luminosas de una delirante agrupación política etiquetadas desde Palenque

Después de las ideas luminosas –por no decir ocurrencias, como las de su sexenio, surgidas seguramente de la mente del mandamás de Morena– para llamar a sus aspirantes “coordinadores y coordinadoras estatales de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional” (¡puf!), cuando la norma electoral los denomina simplemente candidatos, las imaginaciones prodigiosas nuevamente tergiversan lo establecido. Quieren imponer nombres, estilos y tendencias dentro de la política nacional, aceptados por una delirante turba de prosélitos que piensan que van a cambiar a este país. Ya lo están cambiando, pero sólo para mostrar el descrédito ante otras naciones y, lo peor, frente al vecino del norte, que es nuestro principal socio comercial, hoy comandado por el hombre más poderoso del mundo.

Eso está pasando en las alturas del instituto político, donde brotaron grupos que han confundido a las bases, estableciendo un galimatías sin tomarlas en cuenta, pues con ese sistema han seleccionado desde el centro a los candidatos que pelearán las gubernaturas el próximo año, lo que ha provocado algunas inconformidades, sin saber si a la hora de la jornada electoral la militancia responderá apoyando a los designados para el puesto. Un ejemplo muy claro acaba de suceder en el estado de Chihuahua: dejando de lado su dignidad –o muy muy escondida–, Andrea Chávez aceptó competir por la presidencia municipal de Ciudad Juárez, ya que Morena le arrebató la candidatura para el gobierno estatal, sin considerar que ella ha luchado por apoyar al conglomerado morenista. Así le pagaron, demostrando lo bajo que juegan. Mientras los morenistas de Coahuila, cuyo apoyo central es muy difuso, esperan los tiempos para definir al candidato que jugará por la gubernatura en 2029, cuya elección deberá recaer en alguien con verdadero peso político para ir por una contienda de ese nivel. ¿Los hay? En la entidad es muy claro que dentro de ese partido difícilmente hay jugadores con margen de triunfo, porque para eso se necesita primero reforzar la unidad partidista, que hoy es inexistente, pues sólo de esa manera se logrará fortalecer y asegurar a los escogidos, los cuales deberán ser aceptados por los miembros del instituto político. Sin embargo, ya vimos la manera en que eligen a sus posibles cuadros de cara a las contiendas, pues con todo y el apoyo de los compañeros de su partido, los hacen a un lado, tal como sucedió en Chihuahua, donde mediante complacencias o estrategias cupulares escogieron al candidato, dejando a los miembros sin opinión. Aquí en nuestro estado, el grupo de simpatizantes que realmente ofrece su empeño de lucha es tan raquítico que difícilmente constituirá una fuerza sólida para tomar decisiones importantes que convenzan a la ciudadanía, de manera que sus postulados y su organización sean los que despejen los caminos.

No sólo se trata de militantes que colaboren en tareas operativas sencillas para incrementar el padrón de electores: se necesitan personas que conozcan y persuadan con la ideología de su asociación; que tengan presente lo que es una democracia, en la que tienen fijada su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación. Esa democracia de la que tanto presumen debe estar, precisamente, exenta de pragmatismo y populismo. Esta será una prueba en tiempo y forma para los órganos electorales, los cuales deben dar certidumbre en la organización de la jornada con el fin de que el resultado sea claro y legal. Asimismo, los electores tendrán que asumir su papel en la defensa del voto, pues recordemos que en la jornada anterior el encargado del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) mostró cierto apego hacia el partido Morena. La relevancia que hoy muestra Morena ha sido adquirida con dinero fiscal, ya que es difícil que las mayorías alcancen a comprender la esencia de su organización, a la cual han adoptado sólo por la ayuda que les otorga el Gobierno Federal, que es el que tiene la combinación de la caja fuerte, por lo que es fácil la repartición. Se lo digo EN SERIO. franciscoaguirreperales@gmail.com X: @aguirreperalesf