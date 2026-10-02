Hay analistas políticos que ya nombran a quien será el próximo gobernador

Opiniones de analistas políticos ya empiezan a abrir el camino y a esparcir rumores, citando a personajes que, según ellos, encabezan las listas de quien merece ser el elegido.

Todavía falta tiempo, tal vez un poco más de dos años, para conocer a quienes serán los candidatos que surjan de los distintos partidos políticos para la elección de gobernador del estado, la cual se jugará en junio de 2029. La vara es muy alta; los resultados están a la vista.

Con ello han creado una galería de posibles tiradores que suben al pedestal, figuras a las que quieren ver sentadas en la silla gubernamental mediante el empuje de “quién sabe quién”, y para eso utilizan a los medios de comunicación. Una democracia cuesta mucho dinero para encaminar al candidato que se quiere que gane.

Sabemos de antemano el papel que al interior juegan los partidos, en el sentido de que el líder moral impone su influencia y determina quién será el elegido. ¿Y la democracia interna? Recordemos que un instituto político empieza a desaparecer cuando se desvía del camino de la democracia real, pues una organización de este tipo representa, precisamente, una parte del pueblo; si su ideología y acción se apartan de éste, entonces la ciudadanía le dará la espalda.

Esa galería de prospectos ha sido enriquecida con algunas personas que ni en el tiempo en que escalaron puestos de importancia hicieron un papel decoroso, prestándose sólo a acatar instrucciones. Varios nombres fueron mencionados hace algunos días.

En una columna periodística pude leer que hay un jugador que puede ser invitado a adherirse a dos partidos, concretamente a Morena y a Movimiento Ciudadano; me refiero a Jericó Abramo, con el fin de que, bajo estas siglas, juegue por la gubernatura en la elección de 2029. Puedo decir que a Jericó lo conozco desde que era un niño y que tuve cierta cercanía con su padre (QEPD), a quien traté antes de contraer matrimonio.

Jericó es una persona sencilla, hiperactiva y con recursos económicos propios, que está haciendo su juego; de igual forma, se ha esforzado en la producción de iniciativas en el Congreso Federal y en un trabajo de campo con apoyos importantes a ciudadanos necesitados. El terreno político lo conoce y muy bien, pues ya con anterioridad se tropezó con una piedra de buen tamaño con la que tuvo roces que no lo dejaron escalar hacia una senaduría. Ese mismo político sigue vigente y está en donde se toman las decisiones partidistas. No se debe confiar.

Coahuila es 100 por ciento priista, por lo cual es seguro que el electorado no aceptará a cualquier candidato, sea quien sea, que decida competir bajo las siglas de otro partido; además, dudo que en este caso él quiera abandonar su militancia. Recordemos que cuando el PRI emitió la decisión de que Manolo Jiménez fuera su candidato a la gubernatura, Abramo no estuvo de acuerdo; sin embargo, luego rectificó y le dio todo su apoyo, hasta la fecha.