$!Las mujeres sommelier de Coahuila

Tenemos ya varias mujeres sommelier en el Estado pero empecemos con quienes me hicieron borracha, porque unas de las cosas que aprecio en este mundo es que “el vino no te pone borracho, te pone fantástico”. Esta frase célebre, que nació al paso de degustar una copa del vino Guidova y que me voló los sentidos y el corazón —ya tendremos tiempo para conversar del enólogo José Trillo Rivas”—.

Maestra en Historia, sommelier certificada por WSET 2 por la London School al igual que la Licenciada en Turismo y con el mismo oficio, la sommelier Daniela Peña. Teresa Mora, una mujer de voz dulce y mirada que profunda, estudió en la Facultad de Ciencias Sociales. Su maestría en producción de vino en las misiones Jesuitas la llevó a Tijuana. Coautora de tres libros referentes al vino: “Uvas , tierra y memoria”, “Vino, sabores y paisajes de Coahuila” y “El fruto de una pasión”.

Con su proyecto Región de Vinos, Tere da un salto cuántico a su nuevo proyecto de vida dejando en Bodegas del Viento su experiencia en el eno-turismo, que la coloca como una gran promotora de turismo vitivinícola. Con bases fundamentadas en la historia y el aroma de la vid, ha convivido con las uvas desde su semilla.