Las puntadas no se cobran entre sastres

¿Les platico? ¡Arre! Primero, dos definiciones importantes: 1. El PT traiciona los principios de su origen, en 1990, ligados al trabajo, porque es el principal promotor de reducir la jornada laboral a 40 horas por semana. Por eso su apodo de Partido del Poquito Trabajo, PPT para los amigos. 2. Siendo en teoría centros para el desarrollo infantil, los 75 CENDIS repartidos en 15 Estados, son una incubadora de dogmas izquierdistas, en detrimento de niños de 0 a 3 años que NO son instruidos por pedagogos, sino por ideólogos y demagogos izquierdistas. Platiqué personalmente con varias madres de familia del predio Tierra y Libertad, en Monterrey, y me dijeron que sus hijos “maman” ideología de izquierda “progre”, como alimento que critica al capitalismo. Bajo condición del anonimato -pues temen represalias de Saaantiago González, diputado federal por el distrito que abarca ese predio- aseguran que las edades de los niños que asisten a los CENDIS han ido aumentando, porque al gobierno y al PPT les interesa ampliar la cobertura ideológica de izquierda, promovida desde hace 7 años.

Los números divulgados por Sheinbaum no cuadran. Vean por qué: Para justificar los $828 millones que la SEP asignará este año a los CENDIS, la presidente dijo que les tocarán $2 millones a cada plantel. Por los 75 que operan, suman $150 millones. Entonces ¿a dónde van a parar los restantes $678 millones que ya fueron entregados a Lupe Rodríguez, esposa de Beto Anaya, ambos dueños del PPT? ¿Les digo? ¡Va! El 20 de septiembre de 2017, el INE aplicó una multa al PPT por $119.8 millones, tras acreditar con pruebas fehacientes, que entre 2015 y 2017, la directora de los CENDIS, María Guadalupe Rodríguez Martínez, desvío al menos $59.9 millones de recursos públicos para entregarlos a dirigentes y funcionarios del partido que dirige su esposo, Alberto Anaya. La investigación del órgano electoral concluyó que el gobierno de Nuevo León depositó 260 millones de pesos en la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez para que los destinara a 13 centros que operan en esta Entidad. Pero Lupe -que es diputada local del PPT en NL- emitió cheques a Héctor Quiroz García, comisionado nacional del PPT en Aguascalientes, por $60 millones, quien a su vez trianguló $30 millones a Elsa Lilia Peinado Pérez, también militante del PPT y fundadora del Frente Popular Tierra y Libertad. Entre ellos mismos se joden, porque de acuerdo al INE, no se pudo esclarecer dónde quedaron los otros $30 millones que Lupe entregó a Héctor Quiroz García.

La resolución del INE a la que Grupo DETONA tuvo acceso, dice textualmente: ”El PT recibió aportaciones de ente prohibido a través de interpósitas personas por $59 millones 935 mil 347, durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017. En consecuencia, se propone sancionar al partido con $199 millones 870 mil 694, porque la falta se califica como grave especial y la conducta como dolosa. Al no tener certeza del destino de los casi $200 millones restantes, a propuesta de la consejera Carla Humphrey, se ordena dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía para la Atención en Delitos Electorales (Fepade), l.a a Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al SAT, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”. Y para meterle más mocos al atole -como decía mi abuela la alcaldesa- lean esto: En octubre 2017, la entonces PGR dio a conocer una indagatoria por presunto lavado de dinero a través de los CENDIS operados en NL y otros Estados.

Esa dependencia -que estaba a cargo de Alejandro Gertz Manero- acusó a María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya Gutiérrez y directora de los CENDIS, de desviar al menos $100 millones provenientes del gobierno de NL, que terminaron en cuentas de Héctor Quiroz, dirigente petista en Aguascalientes. En septiembre de 2018, con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, la FGR retiró la imputación contra Lupe, quien debido a eso, no compareció a las citas que le había fijado un juez. Tampoco fue detenida y su partido maneja desde entonces la versión de que la imputación de que fue objeto, resultó falsa. Lo que realmente ocurrió fue que AMLO abogó por Lupe, pues ese desvío de recursos sirvió para apoyar a Nora Ruvalcaba, candidata de la alianza MORENA-PPT-PVEM, quien perdió ante Tere Jiménez, del PAN-PRI-PRD, actual gobernadora. El doble mensaje de AMLO queda en evidencia con esto otro: El 14 de febrero de 2019, a dos meses de haber asumido como presidente, AMLO anunció que ya no se entregaría dinero a ninguna organización que hiciera funciones de gobierno. ”Cómo le vamos a dar dinero a los CENDIS del PT si no le vamos a dar dinero a las estancias infantiles. El dinero se le va dar directo a los padres, y NO los CENDIS del PT, muy cercanos a nosotros... pero si no actuamos con rectitud y parejos, pues no tendríamos autoridad”, dijo textualmente. Sin embargo, según datos que obtuvimos en la SEP, en 2019 se entregaron a los dueños del PPT, $800 millones; $730 millones en 2020 y $625 millones más en 2021. De todo lo anterior, Grupo DETONA tiene pruebas documentales, por si a Lupe Rodríguez, Beto Anaya o a su achichincle Saaantiago González se les ofrece verlas. ¿Y ahora? La semana pasada, el PPT se levantó de la mesa de negociación al rechazar la reducción de financiamiento a los partidos, incluida en la propuesta de reforma electoral promovida por Sheinbaum. Al día siguiente, la SEP anunció la entrega de los $828 millones para los CENDIS en este 2026, para tratar de apaciguar el ímpetu de los dueños del PPT. Con esto, los CENDIS habrán recibido más de $3 mil millones entre 2019 y el presente año. Cajón Desastre: - Mi abuela la alcaldesa decía que se vale ser marrano, pero no trompudo. - Esto que les acabo de compartir demuestra el cinismo, la desvergüenza, la impunidad y la desfachatez de la diputada local, María Guadalupe Rodríguez Martínez; de su marido, el senador, Alberto Anaya Gutiérrez; de su achichincle, el diputado bailador federal, Saaantiago González y del nido de larvas vividoras dentro ese partido, de la SEP y del gobierno federal, que nos salen con estas afrentas al erario. - Bien dice el dicho que, entre sastres no se cobran las puntadas. - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Garza, y en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana. - Por lo pronto, hoy, que tengan ustedes un plácido domingo.

