Las sanciones de Trump contra Irán tienen un problema con China

Por Zongyuan Zoe Liu, Project Syndicate.

PEKÍN- A finales de agosto, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró un «Día D económico» contra Irán, prometiendo “la mayor ofensiva financiera jamás lanzada contra un adversario”. La analogía con el Día D resulta extraña para una campaña cuyo éxito depende, en última instancia, de China, un aliado de Estados Unidos en Normandía, pero hoy en día un rival estratégico.

Para que la política de “fuga cero” de la Administración Trump tenga éxito, las instituciones financieras extranjeras tendrían que supervisar y controlar a sus propios clientes. Y no hay forma de lograr el “aislamiento total” del régimen iraní sin que los bancos chinos se encarguen de gran parte del arduo trabajo de hacer cumplir las sanciones.

Antes del cierre del estrecho de Ormuz, el Tesoro de EE. UU. estimaba que China adquiría aproximadamente el 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán. Años de sanciones ya han empujado gran parte del comercio petrolero iraní hacia un sistema alternativo capaz de funcionar sin el dólar, la plataforma de pagos interbancarios SWIFT y los bancos corresponsales que durante mucho tiempo han proporcionado a Estados Unidos su influencia financiera.

Gran parte de este comercio se canaliza a través del sistema bancario paralelo ”rahbar” de Irán, que, según el Tesoro, procesa cada año operaciones por valor de “decenas de miles de millones de dólares“, “gran parte de las cuales proceden de las ventas de petróleo y productos petroquímicos de Irán en el extranjero”. Hoy en día, Irán liquida esas ventas principalmente en renminbi.

Las sanciones secundarias de EE. UU. ya han modificado anteriormente el comportamiento de los principales bancos chinos, incluso cuando China las rechazaba oficialmente. Durante la primera semana de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, por ejemplo, las filiales extraterritoriales del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) dejaron de emitir cartas de crédito denominadas en dólares para la compra de materias primas rusas físicas. Las líneas de crédito denominadas en renminbi siguieron estando disponibles para algunos clientes, pero requerían la aprobación de la alta dirección. El Banco de China (BOC) restringió la financiación de materias primas rusas, mientras que su sucursal de Singapur fue aún más lejos y dejó de financiar transacciones en las que participaran empresas rusas y petróleo.

EL PUNTO CIEGO DE LAS SANCIONES ESTADOUNIDENSES

Sin embargo, los bancos más grandes de China, sus bancos de política y los «cuatro grandes» bancos comerciales estatales, el ICBC, el BOC, el Banco de Construcción de China y el Banco Agrícola de China, no son el mayor problema de aplicación de las sanciones para Estados Unidos. Sus operaciones globales les obligan a mantener el acceso a la liquidez en dólares y a las relaciones con bancos corresponsales, que son mucho más valiosas que cualquier negocio con entidades iraníes sancionadas. Esta dependencia del sistema global del dólar les proporciona poderosos incentivos para limitar su exposición a las sanciones estadounidenses. Como señaló la exsecretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, los grandes bancos chinos “no son los que más nos deben preocupar”, ya que “valoran muchísimo sus relaciones con los bancos corresponsales”.

El mayor desafío se encuentra en lo más profundo del sistema financiero chino, entre los miles de bancos regionales más pequeños con una exposición mucho menor al sistema basado en el dólar y, por lo tanto, menos que perder si se les corta ese acceso. En 2023, el Banco Popular de China contabilizó más de 3,800 bancos urbanos y rurales y cooperativas de crédito, además de bancos privados y otras instituciones. En 2024, mientras EE. UU. amenazaba a los bancos chinos con sanciones secundarias, las empresas rusas recurrieron cada vez más a instituciones regionales más pequeñas con vínculos mínimos con los mercados occidentales.

La verdadera cuestión a la que se enfrenta la Administración Trump es si puede obligar o inducir a los bancos chinos más pequeños a examinar minuciosamente a los clientes y las transacciones deliberadamente estructuradas para ocultar vínculos con Irán, y rechazar el negocio una vez que los descubran. Los “rahbars“ iraníes utilizan casas de cambio, múltiples capas de sociedades ficticias en paraísos fiscales y cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur para mover los ingresos del petróleo en nombre de entidades iraníes sancionadas.

Los compradores chinos de crudo iraní, especialmente las refinerías independientes de «pequeño tamaño» de Shandong, que han absorbido la mayor parte del petróleo sancionado, no necesitan enviar dinero a un banco iraní. Un comprador puede limitarse a pagar en renminbi a una empresa pantalla offshore. El dinero puede utilizarse entonces para pagar a proveedores chinos en nombre de Irán o enviarse a otro lugar.

Sobre el papel, la transacción puede no tener ninguna conexión con Irán. Para el banco chino que procesa el pago, podría parecer una transferencia ordinaria de una empresa comercial de Hong Kong a una empresa de Dubái. Los registros internos de la casa de cambio iraní Radin, por ejemplo, identificaron docenas de empresas ficticias con sede en China que mantenían cuentas en bancos chinos. De manera similar, la FinCEN ha documentado transacciones gestionadas por sociedades ficticias con sede en Hong Kong que relacionó con la red bancaria paralela de Irán.

Esto dificulta enormemente el cumplimiento normativo. En lugar de limitarse a negarse a hacer negocios con entidades sancionadas, los bancos ahora tienen que descubrir vínculos ocultos con Irán en cuentas y transacciones en las que no aparece ningún nombre iraní. Eso requiere algo más que los procedimientos rutinarios de alta de clientes y la comprobación de las listas de sanciones. Los bancos deben examinar más detenidamente la titularidad real y las contrapartes, así como analizar la finalidad de los pagos; por su parte, los equipos de lucha contra el blanqueo de capitales deben dedicar recursos a revisar la documentación de las transacciones y a buscar patrones de pago que indiquen que transacciones aparentemente normales podrían estar, en realidad, moviendo fondos para entidades iraníes sancionadas.

El Tesoro de EE. UU. está trasladando ahora explícitamente esta carga investigativa a los bancos extranjeros. En abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros instó a las instituciones financieras a someter a las refinerías de petróleo independientes de China a una diligencia debida reforzada y advirtió de que el Gobierno de EE. UU. está dispuesto a aplicar sanciones secundarias contra ellas. Desde entonces, el Tesoro ha dejado claro que su última campaña de sanciones, la «Operación Economic Outcast», podría incluir la exclusión de los bancos extranjeros del sistema basado en el dólar.

LA TRAMPA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

En principio, la legislación china ya exige a los bancos que lleven a cabo la verificación “conozca a su cliente” y mantengan controles contra los delitos financieros. En 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) calificó el régimen chino contra el blanqueo de capitales como «en gran medida conforme» a sus normas de diligencia debida.

Desde entonces, China ha aplicado medidas adicionales. Su ley revisada contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor en enero de 2025, exige a las entidades financieras que verifiquen a los clientes y a los titulares reales, comprendan la naturaleza de las relaciones comerciales y, en determinados casos de alto riesgo, investiguen el origen de los fondos y la finalidad de las transacciones. Los bancos también deben supervisar a los clientes y las transacciones e investigar aquellas actividades que se desvíen de los patrones establecidos. Unas normas más detalladas, que entraron en vigor en enero de 2026, permiten a los bancos rechazar transacciones o rescindir relaciones cuando no puedan resolver adecuadamente las sospechas de blanqueo de capitales.

Sin embargo, el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la aplicación de las sanciones de EE. UU. no son lo mismo. Descubrir una conexión con Irán puede llevar a un banco chino a examinar más detenidamente una transacción si hay indicios de blanqueo de capitales. No obstante, esto no significa que, en virtud de la legislación china, deba rechazarla simplemente porque EE. UU. haya sancionado a una de las partes.

En algunos casos, la normativa china empuja a los bancos en la dirección opuesta. En mayo, el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) emitió una orden de bloqueo que afectaba a cinco refinerías chinas independientes sancionadas por EE. UU. por comprar petróleo iraní. Cuatro de ellas son pequeñas refinerías regionales de baja capacidad. La quinta, la refinería de Dalian de Hengli Petrochemical, tiene una capacidad de procesamiento de 400 mil barriles al día y pertenece al Grupo Hengli, una empresa incluida en la lista Fortune 500. Se trata de la mayor refinería china sancionada por EE. UU. hasta la fecha.

La orden del MOFCOM establece que las sanciones estadounidenses contra estas cinco refinerías “no deben reconocerse, aplicarse ni cumplirse”. El incumplimiento de la orden puede dar lugar a sanciones administrativas y exponer a los bancos y otras empresas a reclamaciones por daños y perjuicios ante los tribunales chinos. Un banco chino aún puede negarse a tramitar una transacción por motivos relacionados con el blanqueo de capitales u otros riesgos de cumplimiento, pero no puede rechazar una transacción ni romper una relación con el único fin de cumplir con las sanciones estadounidenses en cuestión sin infringir la orden.

A medida que EE. UU. amplía las sanciones secundarias para abarcar a más entidades chinas de importancia económica y política, es probable que este tipo de órdenes de bloqueo se vuelvan más habituales. China cuenta ahora con un sofisticado aparato jurídico y administrativo que puede hacer que la aplicación extraterritorial de las sanciones estadounidenses resulte cada vez más difícil o, en algunos casos, irrelevante.

Esto pone de manifiesto una limitación estructural del poder sancionador de EE. UU. Los grandes bancos estatales chinos tienen demasiado que perder si quedan excluidos del sistema del dólar. Sin embargo, la influencia de EE. UU. se debilita a medida que las transacciones se trasladan a bancos más pequeños con menos vínculos con EE. UU. y los mercados financieros occidentales.

El Gobierno de EE. UU. se ve así en la incómoda situación de pedir a los bancos chinos que descubran vínculos ocultos con entidades sancionadas en Irán (o en Corea del Norte y Rusia) y que, a continuación, actúen en función de esos hallazgos, incluso cuando ello pueda ponerlos en conflicto con la legislación china. Los bancos chinos están sin duda dispuestos a llevar a cabo los controles contra el blanqueo de capitales exigidos por la normativa china, pero tienen pocos incentivos para ir en busca de vínculos con entidades sancionadas cuando su descubrimiento podría generar nuevos problemas legales.

En tales circunstancias, saber menos y mantener una negación plausible resulta institucionalmente más seguro que saber más. Y, a menos que los bancos chinos vigilen de cerca a sus propios clientes a medida que se adaptan las redes de pago, las sanciones seguirán siendo permeables, y los pagos se desviarán hacia nuevas sociedades ficticias e intermediarios.

LA NUEVA BAZA DE CHINA

A pesar de disponer de las herramientas para tomar represalias contra las nuevas sanciones estadounidenses, China las ha utilizado de forma selectiva. Desde que el presidente Donald Trump restableció la “presión máxima” sobre Irán en febrero de 2025, las sanciones estadounidenses contra entidades chinas se han dirigido principalmente a buques específicos de la “flota en la sombra”, refinerías independientes de la provincia de Shandong y operadores de terminales marítimas (la refinería de Dalian de Hengli Petrochemical, la única gran refinería independiente integrada china sancionada hasta ahora, sigue siendo la excepción notable). La respuesta de China ha consistido principalmente en declaraciones formulistas del Ministerio de Asuntos Exteriores en las que se rechaza el carácter unilateral de las sanciones estadounidenses y se se compromete a proteger a las empresas y a los ciudadanos chinos.

La orden de bloqueo del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) del 2 de mayo sigue siendo la única contramedida de peso, y es limitada y específica. Sin embargo, tan solo unos días después de su emisión, según se informa, los reguladores financieros chinos ordenaron a los principales bancos del país que suspendieran la concesión de nuevos préstamos en renminbi a las cinco refinerías sancionadas, aunque mantuvieran las líneas de crédito existentes.

Estas acciones no son necesariamente contradictorias. China puede rechazar la aplicación extraterritorial de las sanciones estadounidenses al tiempo que permite a los principales bancos chinos protegerse de las consecuencias. Ha seguido el mismo patrón desde que la “Operación Economic Outcast” amplió las sanciones secundarias en agosto, criticando las medidas sin imponer otra contramedida relacionada con Irán.

El cálculo podría cambiar si Estados Unidos sancionara a un gran banco chino o a una empresa estatal, en lugar de a otra sociedad ficticia, un banco pequeño o una refinería de poca monta. Las instituciones financieras más grandes de China dependen en gran medida del acceso al dólar. Estados Unidos tiene mucha menos influencia sobre las empresas más pequeñas y de menor importancia sistémica. Esta asimetría hace menos probable una espiral creciente de sanciones estadounidenses y contramedidas chinas.

El problema para la Administración Trump es qué sucederá a medida que más transacciones se realicen al margen de las instituciones y los canales de pago más expuestos a la presión estadounidense. En ese momento, una aplicación efectiva de las sanciones requerirá cada vez más la cooperación de bancos chinos sobre los que el Gobierno de EE. UU. no tiene autoridad.

Un sistema financiero cada vez más basado en el renminbi no hace que las sanciones estadounidenses resulten ineficaces, al menos mientras los principales bancos chinos sigan dependiendo del sistema global basado en el dólar. Pero cuando los pagos en divisas distintas del dólar se canalizan a través de intermediarios en la “sombra”, erosionan las dos ventajas fundamentales de aplicación en las que tradicionalmente se han basado las sanciones financieras estadounidenses: la visibilidad de las transacciones y la influencia sobre las instituciones que las procesan.

Si bien el sistema del dólar otorga a EE. UU. un enorme poder financiero, los responsables estadounidenses ya no pueden dar por sentado que la amenaza de quedar excluidos de él bastará para que las instituciones extranjeras acaten sus dictados. A medida que una parte cada vez mayor de la aplicación efectiva de las sanciones tenga lugar dentro del sistema financiero nacional de China, fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, China podría obtener una nueva fuente de influencia geopolítica.

Esperar que China aplique las sanciones estadounidenses no es realista, pero la lucha contra el blanqueo de capitales ofrece una base más práctica para la cooperación. Mientras los responsables estadounidenses y chinos debaten sobre Irán y sus vínculos financieros con China antes de la cumbre prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Washington, Estados Unidos tendría más éxito si presionara a China para que aplique sus propias normas contra el blanqueo de capitales frente a las opacas redes financieras que facilitan el comercio iraní. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Zongyuan Zoe Liu, investigadora principal de Estudios sobre China en el Consejo de Relaciones Exteriores, es profesora adjunta de Asuntos Internacionales y Públicos en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia y autora de “¿Pueden los BRICS desdolarizar el sistema financiero mundial?“(Cambridge University Press, 2022) y “Sovereign Funds: How the Communist Party of China Finances Its Global Ambitions“ (Harvard University Press, 2023).