$!LEA 4º Movimiento. AMLO 4T. Luis Echeverría es centenario

El “Cuarto Movimiento” de nuestra sinfónica histórica.

Echeverría asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de ese mismo 1970, pero en aquellos años, desde que el “tapado” era destapado, todos sabíamos que ese sería el próximo presidente.

Y Echeverría lo sería también para suceder en el poder a Gustavo Díaz Ordaz, porque era además Secretario de Gobernación, que en esos años era la antesala obligada del nuevo presidente.

De ahí la anticipación del artículo de marras.

Viene esto a colación por dos motivos:

1.- Luis Echeverría Alvarez cumple 100 años y pasará su día encerrado en la misma recámara donde lo fui a visitar el año pasado para documentar un artículo que -aunque usted no lo crea- todavía no publico porque me falta amarrarlo con otras fuentes. Así de touching está el asunto.