Lean on me (escucha la canción)

En una cena de “traje”, cada persona trae lo que puede aportar. Tal vez me equivoco pues a veces no funciona así en la vida. Yo tengo talentos, habilidades, opciones, alcances. Tú tienes otros. Creo que la vida puede ser un escenario donde ganar-ganar es lo normal. Pero surgen cosas, como no poder decir “no”. Pero ¿cómo, si el asunto es ganar-ganar, estoy contemplando el “no” como una pieza vital? Porque no siempre podemos estar al servicio de todos y de todo. Eso es imposible y tenemos que escoger. No le diré que sí a todo. Tampoco tengo que justificar eso. Puedo decir “no” sin especificar si es que no puedo o no quiero o no alcanzo o no tengo. Puedo decir, “Hoy no puedo, pero después sí”. O, “Yo no puedo ahora, pero mi amigo quizás sí”. Puedo decir, “En este momento no me interesa”. O, “Fíjate que no requiero esto que vendes, pero te ayudo a difundir.”

También el “sí” es importante. “Le entro. Me comprometo contigo. Te ayudo. Participo. Pongo lo mío para que esto se logre”. Construir comunidad significa que entre todos aportemos los “sí” y los “no” para que todos crezcamos y logremos la satisfacción. Es un juego de equilibrio individual y de comunidad. Un equilibrio dinámico que no significa que todos estemos dando y recibiendo lo mismo. Algunos tienen más y están más abiertos para dar. Otros tenemos otros límites y damos menos. Hay quienes reciben más, porque necesitan más o porque están más dispuestos a recibir (eso de recibir es un arte difícil de aprender para algunos).

¿Cómo ves? ¿Hacemos comunidad?