Lectores, lectura, libros impresos y digitales

Con la inclusión de las redes sociales y la modificación en el rango de edad de los lectores, de 18 a 12 años, se dispararon las cifras positivas de lectura, revelando que el 79 por ciento de la población lectora de 12 años y más leyó al menos un libro; que el promedio anual subió a 3.2 libros por persona; mientras que la mayor afición a la lectura reside en el rango de población entre los 12 y los 39 años. Y lo más sorprendente: la preferencia de los lectores por la lectura impresa, dos a uno sobre el formato digital.

En torno a la reciente celebración del Día Internacional del Libro , los medios presentaron diversas encuestas realizadas con ese propósito: las cifras alcanzadas este año son realmente interesantes. El Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) maneja desde 2017 un Módulo de Lectura conocido como MOLEC, y lo realiza anualmente en el mes de febrero. La encuesta siempre había presentado cifras muy bajas de lectura, hasta que en 2025 cambió su metodología.

Polls.mx (Research Land) es una plataforma digital que en México se dedica a la concentración, análisis y seguimiento de encuestas de opinión pública y electorales de todos los niveles: federal, estatal y local. Con el fin de ofrecer claridad ante el gran volumen de datos, la empresa publica resultados concentrados de diversas encuestas sobre un mismo tema. Este año reportó que en México los ciudadanos consultados leyeron un promedio de 4.2 libros al año: el 44.3 por ciento señaló haber leído de 1 a 3 libros; el 22.6 por ciento, de 4 a 6; el 9.7 por ciento, de 7 a 10; el 6.3 por ciento, entre 10 y 15, y el 3.8 por ciento afirmó haber leído más de 15 libros en el año. En contraste, el 13.3 por ciento declaró no haber leído ninguno. En cuanto al género, el favorito resultó ser la novela (27.3 por ciento), seguido de la ciencia ficción (11.1 por ciento) y la mitología, romance, thriller, poesía, fantasía y distopía.

Es un hecho que más del 50 por ciento de los libros que leen los jóvenes de entre 12 y 24 años, según MOLEC, son libros de literatura. La lectura ha renacido entre los jóvenes y es tan importante porque es la mejor forma de hacer crecer el conjunto de palabras con el que una persona se expresa.

Las palabras son la herramienta de la comunicación y la escritura. El internet mismo y la IA se alimentan de ellas. La respuesta que puede obtenerse de la inteligencia artificial depende de la forma en que se formule la pregunta o los datos para la búsqueda, de la instrucción que el usuario le dé, el “prompt” en el contexto. La palabra es el puente de comunicación para guiar al modelo y obtener resultados. El lenguaje es como un organismo vivo, que se adapta y se transforma, e incluso se disfraza para darnos la oportunidad de expresarnos en cada momento de la mejor forma posible y conforme a las nuevas circunstancias.

Es fácil imaginar la historia humana y lo que dio origen al vocabulario de esta era de la información. Por ejemplo, la palabra “digital” hace referencia a algo tan básico como contar con los dedos; detrás de ese vocablo están todas las personas que utilizaban los dedos de sus manos para contabilizar las unidades de su oficio. Cazadores, pescadores, carpinteros, artesanos textiles y marineros trabajaban con cuerdas, hilos o nudos, y los contaban con los dedos o mediante un ábaco, el cual movían también con sus dedos.