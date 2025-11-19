Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2

Les platico? Arre!

Andrés Manuel López Obrador:

- Este viejo comunista tiene un armario lleno de trapos sucios de todo el politburó de la 4T.

- Impuso a sus alfiles en posiciones estratégicas del gobierno federal actual.

- La misma CSP es una imposición suya, aunque la presidenta da muestras de querer desmarcarse de su papá putativo.

- Al pintar distancia del Andy, está convirtiendo la miel en hiel.

- Su discurso aparenta afinidad con AMLO, incluso lo defiende.

- Pero los desaires que tiene para con Andy, provocaron ya una toma de posiciones dentro de MORENA.

- Los radicales se alinean con AMLO: Fernández Noroña, Adán Augusto, Mario Delgado, Paco Ignacio Taibo II, los altos mandos militares.

- Los reformistas, con CSP: García Harfuch, Ramón de la Fuente, el titular de Hacienda.

- El paisaje geopolítico de México está por cambiar en el 2027 y algunos andan con celos, políticos, claro.

- “No podemos basar la política en algo que haga sentir bien a otros jefes,” dicen las naves nodrizas de los partidos.

- La misión es adoptar como lema, que la responsabilidad social es elegir el mal menor, al final de cuentas sigue siendo algo malo, pero no tanto.

- Y respecto a buscar la hegemonía mediante un candidato para dos o tres partidos juntos en la boleta, “Las alianzas no son manadas suicidas”. Tal como lo dijo Henry Kissinger..

- Unos pierden a un aliado, otros ganan su supervivencia, verdad petistas y verdes?

- Para éstas rémoras del poder y del dinero, equivale a lanzarse al ataque con una bandera falsa.

- Entonces, La vida empresarial de Andy, como odia que le digan, se basa en tres negocios: Finca Rocío, creada en 2023, Vinos Cósmicos, fundada en 2021, y la más reciente, Realesco, S.A, un expendio de vinos naturales importados y nacionales con sede en Guadalajara.

- Rentables todas, pero ninguna tanto como el poder que le está heredando su papá.

CAJÓN DESASTRE:

