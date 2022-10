En síntesis, es una legislación que abre las puertas a que el proyecto político y de los ciudadanos trascienda más allá del momento electoral y llegue a un plan de trabajo de la administración, estatal o municipal, que surja de una coalición o alianza de dos o más partidos políticos con principios iguales y distintos, en donde anteponga el interés colectivo, y no el individual de un político o de grupos o partidos.

Cada partido propone sus temas y prioridades para la población. No es lo mismo que cuando llega un gobernante con su propio plan de trabajo y luego ya no se sabe si se cumple o no. Pero ahora, lo que se pretende, es que con este Convenio que quedaría registrado ante el Instituto Electoral de Coahuila, se obligue a los partidos, y en este caso al Ejecutivo, a cumplir con lo que se estableció en el Convenio de Coalición.

Hoy las circunstancias a nivel nacional así lo ameritan. Con la finalidad de crear alianzas entre partidos políticos. Si se crea una alianza y el candidato gana, pero ya no hay un más allá. Se acaba la alianza electoral y ahí queda. Por eso se tiene que establecer un plan de trabajo o una Ley en donde no solamente quede en la parte electoral, sino también en la manera de gobernar en coalición.

Pero, por otro lado, Morena ha tomado con reserva esta legislación que se anticipa a lo que pueda suceder en el 2023 en la elección de Gobernador en Coahuila, no obstante, que este instituto político también planea ir en alianza.

TIENE BASES EN LA CONSTITUCIÓN

-¿Esta Ley está diseñada para aplicar en Gobierno Estatal, los 38 municipios y Legislatura, abarca estos cargos de elección popular?

Así es. Actualmente a nivel federal está aprobado en la Constitución el concepto de Gobierno de Coalición. Pero a nivel federal la legislación está abierta para que cada estado legisle en sus leyes estatales cómo se van a manejar los Convenios de Coalición y cómo se va a trabajar bajo el esquema de Gobierno de Coalición.

Actualmente el Estado de México tiene aprobada la iniciativa, también otros estados.

Lo mismo estamos proponiendo en Coahuila para que se haga este gran logro y se sienta una seguridad y tranquilidad entre los ciudadanos de que en este convenio vienen incluidos los beneficios de toda la sociedad, no sólo los partidos.

En el PAN hemos ido en candidaturas comunes con el PRD, y con la UDC, pero al llegar al poder se encamina todo a la visión que trae quien queda como alcalde, y se hace un trabajo cerrado.

Lo que buscamos es también la apertura, con la integración de un Consejo en donde se revise esto, incluida la ciudadanía, para que revise que se está llevando como debe de ser y cómo quedó registrado en el Convenio de Coalición.

-¿En qué etapa se encuentra la iniciativa para tener en Coahuila una Ley de Gobierno de Coalición?

Se presentaron dos iniciativas. Una Reforma Constitucional, y una Ley secundaria en la cual se implementa la forma en la cual se trabajaría con los Gobiernos de Coalición. Las dos iniciativas pasaron a las comisiones. El proceso que sigue en el Congreso es que allí en Comisiones, en la de Gobernación y Puntos Constitucionales, elabora un dictamen, se vota y una vez que esté aprobado se regresa al Pleno y se somete a votación entre todos los diputados.

DISPUESTOS A MODIFICACIONES

-¿En Comisión esta iniciativa puede ser sometida a discusión y eventualmente a una modificación, adición o corrección?

¿Hay apertura para esto?

Estamos abiertos a ser incluyentes. El tema de gobernar bajo un esquema de coalición en donde tengamos una Ley que nos diga cómo realizar esto, no sólo es para el PAN o los partidos que van coaligados con Acción Nacional, también va a aplicar para partidos como Morena, PT o Verde, para que ellos también tengan la oportunidad de registrar un Convenio y también nosotros los ciudadanos podamos darnos cuenta de cómo van a trabajar y poder evitar lo que está sucediendo a nivel nacional ahora de que hoy por hoy se hace lo que el Presidente quiere y envía cualquier reforma sin que se puedan cambiar ni puntos ni comas.

-¿Cómo percibiste que se tomó la iniciativa por parte de los partidos Morena y quienes eventualmente puedan convertirse en sus aliados?

Yo vi buena disposición por parte de la fracción parlamentaria del PRI. Platicamos con ellos, hicieron algunas observaciones, en el sentido de que la propuesta plantea que el Convenio de Coalición se basa en la representatividad que tengan los partidos en el Poder Legislativo, pero el PRI hace la sugerencia que se haga en base a los partidos que están registrados (ante el IEC) en Coahuila. Esto me parece correcto, porque actualmente el PRD no tiene una curul en el Congreso, y no se puede dejar fuera del esquema del Gobierno de Coalición.

Por parte de Morena creo que hay una oposición por su misma ideología de no trabajar con apertura y transparencia. Percibo que ellos puedan votar en contra porque no están de acuerdo en hacer un cogobierno con la ciudadanía y con diferentes partidos políticos.

-¿Sin embargo, Morena también está por generar alianzas con otros partidos políticos?

Quizás tengan intereses propios del mismo partido que no permiten la apertura con los mismos partidos con los que van coaligados. Ya son diferentes maneras de pensar y de ver las cosas. Si hoy por hoy no se admiten entre los mismos morenos. Se ve la situación entre los mismos aspirantes, con tanta falta de respeto, imagínate cómo será entre partidos. Lo vemos también a nivel federal se tiene a Layda Sansores contra Monreal y es una forma diferente de trabajar de ellos.

FORTALEZA PARA LA DEMOCRACIA

-¿Cuál es el mensaje para los ciudadanos de los beneficios que tendría la aprobación de esta Ley de Gobiernos de Coalición?

Poder basarnos en un gobierno con una Ley de Coalición aprobada nos da mucha fortaleza para la democracia en Coahuila. Con las bases que estamos marcando en la Ley secundaria, independientemente de quién pueda encabezar un cargo, de la persona y del partido, se establece un plan de gobierno. Se puede llegar con propuestas claras en beneficio de la ciudadanía. Un ejemplo, y lo pongo al aire: con este convenio todas las mujeres que padecen cáncer van a recibir quimioterapias por parte del Gobierno del Estado. O en Coahuila vamos a establecer beneficios para las mujeres, porque nos quitaron las estancias de tiempo completo. Aquí un gran porcentaje de mujeres somos trabajadoras, y también somos mamás. Se trata de llegar con propuestas sólidas para que la gente decida. Y si esa coalición que proponga llega al gobierno, entonces todos los partidos coaligados van a estar presionando para que se cumpla, porque se trata de un convenio que quedó por escrito y registrado. Ahí le damos la seguridad, la transparencia y la certeza a la gente de que se tiene que gobernar para todos y para beneficio de todos.

Con la inclusión de diferentes ideas y partidos también tenemos que estar abiertos a las diferentes formas de pensar, y respetarnos entre los partidos. En el PAN nos pueden decir que somos muchos o muy cerrados y nos obliga a tener apertura en ciertos temas complicados que a veces no son fáciles de tratar. Hay temas fundamentales como el aborto, y en el PAN, independientemente de cualquier convenio, siempre vamos a esta a favor de la vida.

-¿Si logran los partidos ponerse de acuerdo en la forma en que van a gobernar, será entonces más fácil avanzar?

Creo que sí. Estoy convencida que cuando hay voluntad de parte de las diferentes fuerzas políticas se puede lograr mucho. Uno como político se debe a los ciudadanos. Hacer política es trabajar para los ciudadanos y eso es una responsabilidad que debemos tener bien claro: venimos a servir, no a servirnos.

EVENTUAL ALIANZA

-¿La presentación de esta iniciativa brinda la percepción de que al menos el PRI y el PAN tienen claro que podrían ir en alianza, y que ganarían las futuras elecciones?

Creo que como está la situación nacional se puede prever que PAN, PRI y PRD podamos ir en alianza, sin embargo, en Acción Nacional estamos haciendo encuestas con la militancia y la ciudadanía para saber qué quieren. No es fácil para el PAN decir que vamos a ir con el PRI cuando es un partido que por años hemos ido señalando, pero hoy la situación nos lleva a pensar primero como coahuilenses antes de pensar como políticos o como miembros de un partido, y esto nos antepone ante cualquier interés partidista, para anteponer los intereses de un beneficio para toda la sociedad.

El temor que vivimos de estados en donde ha llegado Morena a gobernar, y donde se ha incrementado la inseguridad, nos pone en alerta y es una responsabilidad decidir si vamos o no vamos. Hay temas de interés nacional como el proyecto de desaparecer el INE y bajarle el presupuesto, de que los consejeros sean electos por elección abierta y desaparecer los organismos estatales, no estamos de acuerdo porque es la antesala a la dictadura, como la militarización y la forma de trabajo del Presidente. Son temas torales para el PAN y dependemos que si el PRI decide apoyar esa reforma electoral, definitivamente no tendríamos que hacer una alianza con el PRI.

Ha habido declaraciones del Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y del mismo Presidente del partido, de que ellos están en contra de desaparecer el INE y eso temas nos unen.