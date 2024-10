Leyenda negra: Poniendo los puntos sobre las íes

Al parecer un indocto que representa al partido derechista Vox lanzó una clara ofensa a Claudia Sheinbaum , acusándola de ignorante por la solicitud de perdón a México. Propongo aclarar el pasado con documentos, no con rollos o injurias.

He encontrado, sin intentar ser exhaustivo, 11 libros destinados a demostrar que la leyenda negra contra España es una farsa; nueve redactados por españoles y dos por un argentino. He publicado dos libros sobre la forma como los españoles trataron cruelmente a los indígenas del noreste novohispano y no dejé sin críticas fuertes a lo que hicieron los mexicanos después de la Independencia: somos iguales.

El gran historiador, teólogo y lingüista español César Vidal , me hizo tres entrevistas, dos de ellas sobre los libros mencionados. Las entrevistas fueron difundidas en dos viernes en Radio Madrid con duración de 56 minutos cada una en horario excepcional, 20:00 horas. Al final de la primera me preguntó si aprobaba la leyenda negra. Rápido respondí que no apoyaba ni la leyenda negra ni la blanca (eso de que nos trajeron la cultura, la lengua y la religión), pues soy historiador y escribo lo que puedo demostrar documentalmente. Completé la idea diciendo que las críticas a los españoles que yo ponía eran “todas” expresadas por españoles de la época, es decir, los que estaban viendo y comprobando la perversidad de sus connacionales.

Bartolomé de las Casas denunció el maltrato a los indígenas. Murió sin saber que los dominicos, sus hermanos de la Orden de Predicadores, fueron explotadores de los tojolabales durante tres siglos. ¿A quién le hago caso, a sus palabras o a los hechos?

Hubo grandes defensores hispanos que abogaron por los aborígenes americanos, como fray Francisco de Vitoria o fray Luis de León . Vitora es reconocido como creador del Derecho de Pueblos; De León escribió, en latín, que España no tenía el derecho de imponer la religión católica a los americanos, ambos en el siglo 16. No vayamos tan lejos, Antonio Machado en un duro poema denuncia la sed de oro y sangre de los castellanos y el maltrato a los indios. Machado escribió que de cada diez españoles nueve cabezas embisten y una piensa. Y declaro que he leído seis cartas de distintas reinas que escribieron a virreyes o gobernadores mandándoles no maltratar a sus “amados súbditos chichimecas”. ¿Cómo se enteraron las reinas? Lo encontré en Sevilla y en Berkeley: los obispos, no pudiendo impedir la maldad española, les escribieron secretamente. Eran más sensibles que los reyes. Así que las reinas de España conocían y condenaban el salvajismo de sus paisanos.

Dos obispos de Guadalajara, en carta al rey, informaban que “contra natura”, en el Nuevo Reino de León, esclavizaban a las familias, vendiendo a los varones en las minas, a las mujeres en ciudades y a los niños entre familias. En Saltillo se llegó a apostar a niños indios en juegos de cartas o dados. Tenemos manuscritos en que se dice que niños secuestrados por indios lipanes o comanches, cuando eran rescatados por militares declaraban que preferían vivir con esas tribus que regresar al mundo español.

El vocero de Vox es un gilipollas. Le recomiendo leer historia seria, no a voceros del Colegio de México , que en Madrid condenaron a la Presidenta. ¡Claro!, acostumbrados a aplaudir al poder.

Estoy escribiendo en español. Amo esta lengua. Descubrí que Cervantes había influido en campesinos de General Cepeda. No odio a los españoles.