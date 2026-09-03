Libera la montaña: culpas, rencores, revanchas, venganzas y otros instintos primarios

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    Libera la montaña: culpas, rencores, revanchas, venganzas y otros instintos primarios
    Libera la montaña: culpas, rencores, revanchas, venganzas y otros instintos primarios. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Conciencia, subconsciencia e inconsciencia a más de 3,000 metros de altitud y a ras del suelo. (Este artículo fue escrito con la guía de un psiquiatra reconocido internacionalmente, que en estos días anda por estas bárbaras tierras del norte, inhóspitas, sedientas y flageladas con olor a azufre, no de Pemex, sino de los diablos que gobiernan... o mejor dicho, que desgobiernan)

¿Les platico? ¡Arre!

Conocí a un prestigiado psiquiatra que aceptó conversar conmigo -sin diván de por medio, conste- sobre la correlación existente entre la alta montaña; la vida personal, familiar lejos de esa práctica del montañismo y los 3 tipos de conciencia que reconoce la Escuela Freudiana en el ser humano. Por hoy prefiere mantener el anonimato y así será.

El primer dato que le da perspectiva a este artículo es la altitud promedio de todo el territorio mexicano: 1,111 MSNMM.

El techo de México es el Pico de Orizaba (5,636 metros de altitud), que se asciende por la cara sur (Ciudad Serdán, Puebla) y sobre el glaciar de Jamapa (cara norte), en Tlachichuca, Veracruz.

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Libera la montaña: culpas, rencores, revanchas, venganzas y otros instintos primarios. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Monterrey está a 678 MSNMM, lo cual significa que para un regio resulta más complicado trepar cerros arriba de ese nivel, que a un chilango, que vive a 2,240 MSNMM.

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Libera la montaña: culpas, rencores, revanchas, venganzas y otros instintos primarios. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

La obviedad es inevitable para platicarles que la dificultad es mayor para los costeños, porque se la pasan al nivel del mar.

En todo el País solo existe una ciudad abajo de esa marca, Mexicali.

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Libera la montaña: culpas, rencores, revanchas, venganzas y otros instintos primarios. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

A -12 tenemos la Laguna Salada, en Baja California.

Otro dato: En el Mundial FIFA 2026, la organización estableció como norma, llamar oficialmente a Holanda, Países Bajos, cuyo nombre se debe a que el 26% de su territorio está bajo el nivel del mar.

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Libera la montaña: culpas, rencores, revanchas, venganzas y otros instintos primarios. Grupo Detona

Ahora sí, vamos al punto, o al grano, como dicen los dermatólogos:

La Escuela Freudiana reconoce tres tipos de conciencia que trabajan en el ser humano en diferentes niveles y funciones mentales. En seguida, explicaré cada uno de esos tres tipos de consciencia y su aplicación a la alta montaña.

1.- CONSCIENTE:

- Plano del que nos damos cuenta en el momento presente.

- Es racional, lógico y está en contacto directo con la realidad exterior.

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Libera la montaña: culpas, rencores, revanchas, venganzas y otros instintos primarios. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

- Incluye pensamientos actuales, percepciones, sensaciones físicas, recuerdos activos y todo a lo que se presta atención en forma deliberada en este instante.

1-B.- CONSCIENCIA ARRIBA DE 3,000 SNMM...

- ...implica darnos cuenta del riesgo que corremos de sufrir hipoxia barométrica, que es la disminución de oxígeno al cuerpo, lo cual se manifiesta con dolor palpitante de cabeza, mareo, fatiga extrema y sensación de falta de aire (o disnea) ante el menor esfuerzo.

- Náuseas, falta de apetito y trastornos del sueño, debido a la dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, porque con cada respiración entra menos oxígeno a los pulmones y al torrente sanguíneo.

2.- SUBCONSCIENTE:

- Es el depósito de información que NO está activa en la mente ahora mismo, pero a la que se puede acceder fácilmente si la necesitamos.

- Funciona como un archivo mental: Números telefónicos, lo que comiste ayer o el nombre de un viejo amigo, por ejemplo.

2B.- SUBCONSCIENCIA ARRIBA DE 3,000 MSNMM...

- Es animarse a escalar cumbres superiores a esa altitud después de años de no hacerlo (como es mi caso ahora) pero confiando en que se reactive en el organismo las experiencias de este nivel que tuvimos cuando practicábamos regularmente el montañismo de alta montaña.

- Es confiar en que nuestro organismo reactive el “chip” que conservamos en el cuerpo y en la mente.

3.- INCONSCIENTE:

- Es la parte más profunda de la mente y la más inaccesible a la voluntad directa.

- Almacena impulsos reprimidos, culpas, traumas, deseos ocultos, instintos primarios y memorias olvidadas que impactan profundamente en la conducta, en las emociones y decisiones sin que nos demos cuenta o de manera irreflexiva.

- Solo emerge a través de sueños, actos fallidos o procesos terapéuticos.

- Satisfacer inconscientemente un deseo reprimido o expiar alguna culpa por algo que hicimos hace años.

- Querer inconscientemente redimirte por ti solo.

- La redención resume el significado de la INCONSCIENCIA: Liberarse de una obligación, de una carga emocional, de un dolor o de una culpa mediante la flagelación. En seguida verán que hay quienes lo intentan yendo a la montaña...

3B.- INCONSCIENCIA ARRIBA DE 3,000 SNMM...

- Intentar subir a la alta montaña sin preparación física ni equipo adecuado.

- Ir a la alta montaña solo.

- Salirse de las rutas marcadas buscando cumbre.

- Hacerlo para demostrarle a medio mundo que somos capaces de andar a esas alturas, sin medir los riesgos.

Hay muchos más que quieren librarse de culpas por hechos cometidos hace años, deseos ocultos e instintos primarios, a través de sus acciones personales o familiares.

En la mayoría de los casos, cobran facturas caducadas, a sus seres más cercanos, con el consiguiente daño extemporáneo que provocan.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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