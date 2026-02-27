Libro de Andrés Meza es toda una revelación

¿Les platico? ¡Arre! - ¿Quiénes son capaces de aceptar que los cuestionamientos de una vida propia rozan la de otros que navegan alrededor? - ¿Quiénes pueden hablar de la posibilidad de ver el suicidio no asociado con tristeza, abatimiento y dolor, sino como éxtasis de felicidad? - ¿Y qué me dicen de, afirmar que la Santa Sede de la Iglesia mayoritaria en el mundo no es ni Santa ni Sede, sino una sucursal del mercantilismo tolerante de sus propias desviaciones?

Entonces y por eso, decirlo resulta un portentoso manifiesto, si se vive entre un país mayormente católico y otro que albergó las atrocidades de los santos inquisidores, que convirtieron a la fe en un producto con marca, sello, censura y hoguera para los herejes. Eso y más, mucho más es lo que podemos leer en la ópera prima de Andrés Meza: “Mi Jardín de las Delicias”, presentada la noche de este jueves 26 en la hermosa Casa del Libro de la UANL. ¿Quiénes atestiguamos este hecho? Familiares y amigos que extrañamos a Andrés porque ya se fue a vivir a España, “corriéndole” a las nocividades de una contaminación que va más allá de los cielos envenenados por la polución y los suelos por la corrupción. Luengas barbas y babas del diablo, plagan el ambiente político que hace presa de informados e ignorantes; de inconformes y conformistas; de modernos y trogloditas; de mundeados y aldeanos; de profesionales e improvisados; de periodistas de a deveras y farsantes que se autonombran “analistas” político-sociales; de activistas y ambientalistas reales y otros de pacotilla que se reproducen como larvas en celo en chats y redes.

Las generaciones de hoy prefieren los algoritmos de Silicon Valley, mientras el Palacio Nacional excreta de lunes a viernes, evangelios que dogmatizan la vida diaria. Hoy, se valora más un like que un amén. ¿Y los domingos? Las hojas dominicales de la misa enaltecen el acto de “darnos la paz los unos a los otros” en las bancas del templo, y luego, unas cuantas horas y kilómetros después, mentarnos la madre también los unos a los otros.

Somos actores de una catequesis ideologizada, que dogmatiza incluso a la educación, y si no me creen, échense un clavado por los libros de texto gratuitos de la SEP, convertidos en letrinas sacramentadas por Marx Arriaga en contubernio y complicidad con el poder que nos gobierna. Lo que no es sagrado es secreto sacrílego, se intuye en las páginas del libro de Andrés. Y yo agrego: abundan en el mundo los magos que hipnotizan a las feligresías. Pero de pronto, pareciera que su poder está en vías de extinción. El papel se resiste a morir ante el efecto de la lectura digital, la misma que convierte a una pantalla de celular en tótem de la idolatría. El Cuerpo de Cristo sucumbe ante la chatarra que hace obesos y grasientos a los enclenques de cuerpo y alma. Las Mesalinas son en verdad Mesalinos o los humanos se dicen y se sienten therians. Los financieros de la Iglesia que abogan y defienden a la vida, fabrican condones en las goteras de la Santa Sede. El sacerdote que predica los votos de fidelidad en las bodas, se acuesta con mujeres casadas y saca como “premio” de uno de los maridos ofendidos, dos ojos bien morados en plena misa de la Basílica de Nuestra Señora del Roble. Los Butcher de hoy serán mañana las ovejas del Rastro y no solo el de Madrid, también el de San Pedro, el de Monterrey y el de México.

La noche de este caluroso jueves “invernal” me gustó ver entre la audiencia que acompañó a Andrés, a: Javier Luis Navarro Velasco, Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno de NL; Alfonso Martínez Muñoz, Sub Secretario estatal del Medio Ambiente; Héctor Gutiérrez, Delegado de la Secretaría de Gobernación en NL; José Javier Villarreal Álvarez-Tostado, Secretario de Extensión y Cultura de la UANL, en representación del Rector, Santos Guzmán López, entre muchos otros académicos, analistas y representantes de organizaciones sociales a nivel nacional.

Y por supuesto, me sentí muy bien al lado de Judith Grace González, de Eloy Garza, de Francisco de Luna y del mismo Andrés, en la presentación de SU Jardín de las Delicias. Cajón de Sastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. - A ver si en un descuido no se nos aparece por aquí Sanjuana.

