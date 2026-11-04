Libros atraviesan siglos

¿Les platico? ¡Arre!

La “egoteca” de Juan Alanís Tamez se partió en dos. La mitad fue donada a la biblioteca universitaria “Raúl Rangel Frías” y la otra mitad está reservada para su pueblo natal: El Mágico Santiago, Nuevo León.

Conocí a Juan porque formó parte de la generación de aspirantes a entrar a los cursos de periodismo que organizaba mi Alma Máter, el periódico El Norte.

Ramón Alberto Garza y éste su irreverente servidor libramos la guadaña y permaneció -él- 26 años y yo, 6.

Juan llegó ahí llevado por su inquietud por escribir, siendo él arquitecto y con firmes dotes de cronista, que lo llevaron a descollar en el mundo de la literatura, a través de sus 33 libros que son un testimomio de la cultura norestense en estas bárbaras tierras del nuevo reino del nuevo Nuevo León.

He seguido su multifacética carrera, que lo ha llevado al mundo de la comunicación en diversos medios y formas.

Hasta actor resultó y en cada una de sus facetas le imprime el sello de su amor por la cultura de los libros.

Es lector voraz y prueba de ellos es el acervo de 3,942 volúmenes que donó a la biblioteca universitaria.

Aprovechando la presencia de un representante del alcalde de Santiago, anunció que en su casa se quedó una cantidad similar de los libros que son parte ya del acervo de la biblioteca universitaria.

Su colección personal permite reconocer los intereses de lectura, investigación y creación de Juan Alanís Tamez, estrechamente vinculados con la historia y la identidad de NL.

La colección donada a la UANL reúne prinvipalmente obras vinculadas a sus intereses intelectuales con una presencia significativa de literatura regional y autores locales.

Su composición temática refleja aspectos de su trayectoria profesional, cultural e intelectual.

El legado donado a la UANL incluye obras literarias y manifestaciones artísticas, donde destaca una memoria histórica de los procesos regionales, leyendas y costumbres de NL.

Se trata de un legado que atraviesa dos siglos, que incluye sus obras, entre las que destacan: Historia de Santiago (1989), Diccionario biográfico de Santiago (1992), Los Montañeses del Alamo (1993), Cronología El Tigre (1996), Un Barrio lleno de música (1999), entre muchos otros títulos.