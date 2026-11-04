Libros atraviesan siglos
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Plácido Garza DETONA Recibe biblioteca de la UANL colección de 15,000 volúmenes mediante donación de dos ilustres nuevoleoneses
¿Les platico? ¡Arre!
La “egoteca” de Juan Alanís Tamez se partió en dos. La mitad fue donada a la biblioteca universitaria “Raúl Rangel Frías” y la otra mitad está reservada para su pueblo natal: El Mágico Santiago, Nuevo León.
Conocí a Juan porque formó parte de la generación de aspirantes a entrar a los cursos de periodismo que organizaba mi Alma Máter, el periódico El Norte.
Ramón Alberto Garza y éste su irreverente servidor libramos la guadaña y permaneció -él- 26 años y yo, 6.
Juan llegó ahí llevado por su inquietud por escribir, siendo él arquitecto y con firmes dotes de cronista, que lo llevaron a descollar en el mundo de la literatura, a través de sus 33 libros que son un testimomio de la cultura norestense en estas bárbaras tierras del nuevo reino del nuevo Nuevo León.
He seguido su multifacética carrera, que lo ha llevado al mundo de la comunicación en diversos medios y formas.
Hasta actor resultó y en cada una de sus facetas le imprime el sello de su amor por la cultura de los libros.
Es lector voraz y prueba de ellos es el acervo de 3,942 volúmenes que donó a la biblioteca universitaria.
Aprovechando la presencia de un representante del alcalde de Santiago, anunció que en su casa se quedó una cantidad similar de los libros que son parte ya del acervo de la biblioteca universitaria.
Su colección personal permite reconocer los intereses de lectura, investigación y creación de Juan Alanís Tamez, estrechamente vinculados con la historia y la identidad de NL.
La colección donada a la UANL reúne prinvipalmente obras vinculadas a sus intereses intelectuales con una presencia significativa de literatura regional y autores locales.
Su composición temática refleja aspectos de su trayectoria profesional, cultural e intelectual.
El legado donado a la UANL incluye obras literarias y manifestaciones artísticas, donde destaca una memoria histórica de los procesos regionales, leyendas y costumbres de NL.
Se trata de un legado que atraviesa dos siglos, que incluye sus obras, entre las que destacan: Historia de Santiago (1989), Diccionario biográfico de Santiago (1992), Los Montañeses del Alamo (1993), Cronología El Tigre (1996), Un Barrio lleno de música (1999), entre muchos otros títulos.
Humberto Martínez González:
Su donación a la UANL fue intitulada como “Un legado hecho diálogo”, muy acertado para resumir la conformación de los 100,063 volúmenes que están ya en la biblioteca universitaria a disposición de investigadores, profesionales y lectores interesados en su obra.
Se trata de su colección personal, que fue entregada a la UANL por su hermana, Leticia Martínez de Arvide.
Está catalogada como patrimonio bibliográfico, memoria intelectual y consulta académica.
Es más que un conjunto de publicaciones: permite acercarnos a horizontes teóricos y culturales que acompañaron durante su vida al maestro Martínez, como lector crítico, filósofo y docente.
Al entregar este legado, su hermana recordó que casi todos los libros tienen anotaciones que Humberto solía hacer “y todos estos libros donados los leyó, algunos hasta dos o tres veces”.
Se trata de una compilación de lectura reflexiva e investigación sobre el pensamiento filosófico de los grandes maestros en humanidades.
Esta donación ofrece un espacio de consulta e inspiración para la comunidad académica.
Son más de 10,000 libros con cero páginas mudas, debido a las anotaciones que personalmente hizo al irlos leyendo y releyendo.
Este acervo es el testimonio de una vida que no solo leyó la filosofía, sino que discutió con ella mediante sus comentarios al margen, hechos de su puño y letra, como acostumbramos hacerlo los lectores de cepa. (Con todo respeto, me incluyo en esa categoría).
Sus principales temáticas son:
- Filosofía, psicología y religión.
- Lengua y escritura.
- Historia Antigua y general.
- Bellas artes y Expresión.
La presencia de materiales de historia, artes, ciencias sociales y generales, refuerza el carácter interdisciplinario del acervo donado.
Este legado destaca por su alto nivel de especialización.
La selección de libros sobre temas específicos fue realizada personalmente por el maestro, de manera rigurosa y exhaustiva.
Es posible encontrar en estas obras, no solo producción completa de un autor, sino también estudios críticos y análisis de su pensamiento, sin restricción de idiona, país de origen o las limitaciones de distribución que suelen afectar a las editoriales independientes.
Esta cualidad posiciona a este acervo com,o un recurso óptimo para el estudio académico y riguroso.
Este acervo presenta una amplirud cronológica que se extiende desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del XXI.
La amplitud temporal permite observar un diálogo entre el pensamiento clásico europeo y los debates contemporáneos.
Entre las obras donadas a la UANL destacan:
- La metodología trascendental de Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento occidental, por su trabajo en epistemiología, ética y estética. Su filosofía unificó y superó el debate entre el racionalismo y el empirismo.
- Humanismo y Reforma: ensayos sobre Erasmo y Lutero.
- Introducción al camino del buda.
- Comprender el Oriente.
- Ensayos en literatura mexicana.
- Técnicas de la investigación documental.
- Documentos inéditos del maestro Humberto Martínez.
A juicio de su hermana, al momento de la presentación, todo lo relacionado a esta donación buscar ampliar los espacios para el diálogo, por medio de conservar, facilitar la consulta y difundir esta colección para mantener abiertas las exploraciones filosóficas, literarias y humanas que el maestro cultivó.
Cajón Desastre:
Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.